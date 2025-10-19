ツヤと抜け感で“おしゃれ美人”に。大人の最旬こなれコーデは【とろみシャツ】を主役に
今シーズン「どこかおしゃれに見える人」が選んでいるのは、ツヤと抜け感をまとう【とろみシャツ】。光を柔らかく反射するツヤめき素材×ニュアンスカラーは、シンプルなのに“大人の余裕”を引き出す旬の組み合わせです。そこで今回はオン・オフどちらにもマッチする、とろみシャツ主役の最旬こなれコーデを紹介します。
グレージュシャツ×タックパンツで“品よく締まる”オフィススタイル
上品なグレージュのとろみシャツは、秋のオフィスシーンにぴったり。ゆるやかな落ち感と光沢感が、シンプルな装いに華やかさを添えてくれます。タック入りのパンツと合わせれば、「きちんと感」と「抜け感」の絶妙なバランスに。
細ベルトやレザーローファーで引き締め、バッグはブラウン系で統一するのがおすすめ。今シーズンは“ツヤのある素材感”がキーワードなので、自然光を味方につけて、上品なツヤをまといましょう。
くすみブルーシャツ×サテンスカートで“軽やかフェミニン”に
やわらかな光を反射するくすみブルーのとろみシャツは、肌なじみがよく透明感を引き出すカラー。サテン素材のスカートと組み合わせることで、歩くたびに艶が揺れ、華やかな印象を演出します。
袖をラフにまくって手首を見せ、華奢なアクセサリーを添えれば、フェミニンさと抜け感が絶妙にミックスされた“大人の女性らしさ”が完成。デートや女子会にもぴったりな、軽やかフェミニンコーデです。
クロップド丈T×くすみピンクシャツで“週末カジュアル”を更新
定番の白T×デニムも、クロップド丈Tシャツでシルエットを変えるだけで旬バランスに。そこにくすみピンクのシャツを羽織れば、風になびく抜け感が生まれ、“頑張ってないのにおしゃれ”な雰囲気を演出できます。
シャツはボタンを開けてさらっと羽織るのが今季の正解。足元はスニーカー、バッグはクロスボディで軽やかに仕上げれば、街歩きにもカフェにも映える大人の秋カジュアルが完成します。
今シーズンは、ツヤ×ゆるさ×ニュアンスカラーがキーワード。動くたびにツヤめくとろみ素材のシャツで、おしゃれをさりげなく格上げしてみてくださいね。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています