リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦でウイニングボールをキャッチしたアンディ・パヘス外野手の行動に、日本人は騒然となった。

5-1と4点リードの9回。守護神の佐々木朗希がマウンドを託された。

先頭のコントレラスに中前打を許したものの、ボーン、フリリックを打ち取って2死とすると、ダービンの打球は右翼へ上がった。

中堅から右翼に回っていたパヘスがキャッチしてナ・リーグ優勝が決定。パヘスはウイニングボールをためらうことなく客席に投げた。

優勝直後の行動に日本人ファンは騒然。Xには「これは、もしかして、やっちゃったって…ってやつでは？」「超絶超絶超絶プレミア」「パヘス、嬉しさが爆発してるのか完全にテンションMAX」「あくまで彼等のゴールは世界一やからなぁ」「リーグ優勝は通過点ってことだろうな」「良かったのかな？」などのコメントが寄せられていた。

この日は大谷翔平投手が先発登板し、6回0/3を無失点10奪三振。打者としては3本塁打と驚異の活躍を見せ、チームに貢献した。



（THE ANSWER編集部）