ホロライブ・宝鐘マリン、3期生の“超”重大告知を本日20時配信 ファンから期待の声「3期生ライブか!?」
「ホロライブ」所属のVTuber・宝鐘マリンさんが、本日19日の20時に自身のチャンネルで「超！重大告知！」と題したライブを配信予定。ファンから「楽しみ」「ライブか!?」など期待の声が上がっている。
【写真】ファンから期待が集まる宝鐘マリンさんの告知
ホロライブ3期生のマリンさんが立てた枠は『【3D】ホロ3期生の超！重大告知！！！！VTuber人生をかけてホロライブゲームで勝負！？【ホロライブ/宝鐘マリン】』というタイトルになっており、同じく3期生の兎田ぺこらさん、不知火フレアさん、白銀ノエルさんと“すごい発表”の発表権を賭けて勝負を行うようだ。
マリンさんは自身のエックスでもこの放送を告知しており「ホロライブ3期生から超超超超…重大告知が！！！！」「3Dで3期生集合！絶対見てください」と熱く語っている。
放送開始を待ちわびるファンからは「3期生ライブか!?」「マリン船長楽しみにしてるよ」「ワクワクが止まらない」「気になってしょうがない」などの声が上がっている。
引用：「宝鐘マリン」エックス（＠houshoumarine）
【写真】ファンから期待が集まる宝鐘マリンさんの告知
ホロライブ3期生のマリンさんが立てた枠は『【3D】ホロ3期生の超！重大告知！！！！VTuber人生をかけてホロライブゲームで勝負！？【ホロライブ/宝鐘マリン】』というタイトルになっており、同じく3期生の兎田ぺこらさん、不知火フレアさん、白銀ノエルさんと“すごい発表”の発表権を賭けて勝負を行うようだ。
放送開始を待ちわびるファンからは「3期生ライブか!?」「マリン船長楽しみにしてるよ」「ワクワクが止まらない」「気になってしょうがない」などの声が上がっている。
引用：「宝鐘マリン」エックス（＠houshoumarine）