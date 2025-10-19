キンタロー。、辻希美のモノマネをするも謝罪「本当に許してください」 ファンは爆笑「似てるwww」
タレントのキンタロー。が19日にインスタグラムを更新。モーニング娘。元メンバーでタレントの辻希美のモノマネを披露すると、ファンから「特徴捉えてますね」「似てるwww」といった声が集まった。
【写真】キンタロー。、辻希美のモノマネを披露（ほか4枚）
先日、「マヂカルラブリー」野田クリスタルと辻希美＆杉浦太陽夫妻のモノマネをし話題になったキンタロー。が「ザ☆ピ〜ス！のときの辻ちゃん（14歳）」と投稿したのは、水兵風の衣装を着て辻のモノマネをする自身のソロショット。顔はテープとメイクで再現されている。
キンタロー。はこのモノマネを「辻様ごめんなさい 本当に許してください」と絵文字を添えて謝罪したが、ファンからは「見た瞬間、辻ちゃんてわかった」「さすが！特徴捉えてますね」「似てるwww」などの反響が寄せられていた。
■キンタロー。
1981年10月24日生まれ。愛知県出身。大学卒業、就職を経て2012年4月、30歳でデビューを果たす。デビューからおよそ1年で前田敦子らのモノマネでブレイク。プライベートでは2015年12月に結婚。2020年1月に第1子を出産し、翌年12月に第2子を出産している。
引用：「キンタロー。」インスタグラム（＠kintalo_）
