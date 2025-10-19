安藤美姫、美背中ざっくり大胆ドレス姿「大人の色気」「彫刻のよう」と反響
【モデルプレス＝2025/10/19】プロフィギュアスケーターとして活動している安藤美姫が17日、自身のInstagramを更新。美しい背中が大胆に覗くドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】安藤美姫「彫刻のよう」と話題の美背中披露
安藤は「久しぶりにプレバトに出演させていただきました」と、MBS／TBS系『プレバト！！』（毎週木曜よる7時〜）に出演したことを報告。色鉛筆で描くテーマに「難しかったですが時間を忘れて集中できました」と綴り、楽屋前でのショットを投稿している。安藤は秋らしいブラウン系の色合いで体のラインを美しく見せる衣装で、背中部分は腰近くまで大きく開いており、美しく引き締まった、滑らかな背中が大胆に見えるドレスとなっている。
この投稿には「ドキドキするほどセクシー」「大人の色気」「目が釘付け」「すごく綺麗」「スケートの衣装みたい」「背中のラインが彫刻のよう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
