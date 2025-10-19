◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）

牝馬３冠の最終戦は１８頭で争われ、２番人気のエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が快勝。ゴール前でエリカエクスプレス（武豊騎手）を差し切り、桜花賞との２冠に輝いた。勝ちタイムは１分５８秒３。

クイーンＣから連勝で桜花賞を制した後、オークスは９着。過去１０年で６頭が勝っているオークスからの直行で、見事に巻き返した。桜花賞との２冠は９８年ファレノプシス、０１年テイエムオーシャン、０７年ダイワスカーレットに続く４頭目。

クリストフ・ルメール騎手は、昨年のチェルヴィニアに続く連覇。１７年ディアドラ、１８年アーモンドアイに続く２度目の連覇となった。

５番人気のエリカエクスプレス（武豊騎手）が逃げ粘って２着。６番人気のパラディレーヌ（丹内祐次騎手）がメンバー最速の上がり３ハロン３４秒４の脚を繰り出して３着になった。

松山弘平騎手（テレサ＝１４着）「スタートは良く、流れに乗ってこられました。向こう正面で少しペースが上がったときに苦しくなってしまいました。ワンターンの方がいいかもしれません」

横山武史騎手（マピュース＝１０着）「結構（ハミを）かみましたね。４コーナーで待たされましたが、伸びなかったです。マイルぐらいがいいのかもしれません」

西塚洸二騎手（ケリフレッドアスク＝１１着）「指示通りに乗れましたが、結果につながりませんでした。馬自身は良かったですし、いい経験になりました」

菱田裕二騎手（ヴーレヴー＝１２着）「先行馬がいたのでゲートを出てから考えようと思っていました。外枠だったので外、外を回らないように考えていて、３、４コーナーはいい雰囲気で回ってこられました」

小崎綾也騎手（ランフォーヴァウ＝１３着）「外枠でしたが、内に潜り込むことを優先して、それなりに狙ったレースはできました。雰囲気が良くて、道中のリズムも良かったです。この馬なりに最後まで走り切っているし、１６００メートルぐらいなら巻き返せるかもしれません」