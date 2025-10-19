µþÅÔ¡¢½éÍ¥¾¡¤¬±ó¤Î¤¯¥É¥í¡¼¡¡PK¼ºÇÔ¡õ°ìÈ¯Âà¾ì¡ÄÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤â¼êÄË¤¤°ú¤Ê¬¤±
»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤È¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï10·î19Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾29Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ç½ªÎ»¡£»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¼ó°Ì¤È¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤È¤Ê¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ØÄË¤¤¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡17»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¤Ë²Ã¤¨¡¢7Ï¢ÇÔÃæ¤ÈÅ¥¾Â¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ÅÆî¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À°ìÀï¡£»ÄÎ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¸å¤¬Ìµ¤¤¾ÅÆî¤Îµ¤Ç÷¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢½øÈ×¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾29Ê¬¡¢DFÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤¬¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥í¥¹¥È¡£DFÃæÌî¿ºÈ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿FWÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤Ë±¦Â¤Ç·è¤á¤é¤ì¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾36Ê¬¤Ë¤ÏDF¿Ü³±ÑÂç¤¬Áê¼ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤ÇÅÝ¤µ¤ì¡¢PK¤ò³ÍÆÀ¡£¤·¤«¤·¡¢FW¸¶ÂçÃÒ¤¬GK¿¿ÅÄ¹¬ÂÀ¤ÎÀµÌÌ¤Ø¤È½³¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÆÉ¤Þ¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁ°È¾46Ê¬¡¢DFÎëÌÚµÁµ¹¤¬MF¾®ÌîÀ¥¹¯²ð¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÎÈ½Äê¡£¿ôÅªÉÔÍø¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éDF¿Ü³¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢²¿¤È¤«Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡£²¼°Ì¤Î¾ÅÆîÁê¼ê¤Ë¾¡¤ÁÅÀ1¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¾ÅÆî¤Ï7Ï¢ÇÔ¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢18»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òÌÜÁ°¤ÇÆ¨¤·¤¿¡£»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç17°Ì¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ8º¹¤È¡¢À¸¤»Ä¤ê¤Ø¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë