無地よりこっちかも！【studio CLIP】1点投入で即おしゃれ♡「チェック柄アイテム」

トレンドキーワードに挙がっている「チェック柄アイテム」は、例年にも増して各ブランドとも豊作！ 今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】から、1点投入するだけでおしゃれな雰囲気をまとえる、チェック柄アイテムをピックアップして紹介します。こなれた印象を与えられるビッグシャツや主役級に映えるスカートなど、無地より使えそうなチェック柄アイテムが登場。

大人に似合う秋っぽボーイッシュコーデ

【studio CLIP】「チェックロングスリーブビッグシャツ」\5,990（税込）

ゆるっと着られるサイズ感が、こなれた印象を与えるチェック柄シャツ。落ち着いた色合いで大人も取り入れやすいシャツは、「配色が可愛く周りと差をつけられるアイテムです」とスタッフさんもイチオシ。他のアイテムをベージュ系でまとめれば、メンズっぽシャツが際立つボーイッシュコーデが完成。

迷わずコーデが決まるチェック柄ワンピ

【studio CLIP】「LCRグレンチェックワンピース」\4,950（税込・セール価格）

おしゃれが苦手な人には、1枚サラッと着るだけでコーデが完成するチェック柄ワンピースがおすすめ。主張しすぎない上品なグレンチェック柄で、大人っぽく着こなせるのが魅力です。スタッフさんが「共布のリボン付でアレンジできるの嬉しい」とコメントしているように、気分やシーンに合わせたスタイリングを楽しめます。

無地よりいいかも！ 着映え力のあるチェック柄プリーツスカート

【studio CLIP】「リネンレーヨンチェックギャザースカート」\7,700（税込）

タータンチェック柄が、トラッドなムードも秋っぽさも盛り上げるスカート。主役級の存在感を発揮するスカートは、無地を選ぶよりおしゃれな雰囲気をまとえそう。公式オンラインストアによると「落ち感と揺れ感が素敵なレーヨンリネン素材を使用」しているとのこと。品よく大人っぽくスタイリングできそうです。

プラスワンで旬度アップを狙えるチェック柄バッグ

【studio CLIP】「チェックショルダーノットBAG」\4,990（税込）

チェック柄が似合うか心配……。そんなミドル世代は、小物から挑戦してみて。大柄チェックがトレンド感のあるバッグは、キュッと結んだノットディテールもおしゃれ見えをサポート。落ち着いた配色なのでデイリーコーデになじみやすく、大人も普段使いしやすそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i