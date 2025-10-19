10月15日、人気男性アイドルグループ「JO1」のメンバー大平祥生（25）が活動休止を発表した。週刊文春が報じた二股交際が原因で、相手は同じ事務所の妹分グループ「ME:I」の飯田栞月（20）だった。

【画像】明るい茶髪で、白のブラウスを着て…妹分グループ「ME:I」の20才・飯田栞月の写真を見る



“JO1の美容番長”ともいわれる大平祥生（オフィシャルサイトより）

所属事務所LAPONE エンタテインメントは「弊社の規定に反する事案が発覚した」として、当人に猛省を促すと発表。飯田も同様に活動休止となった。

「他の職業を選ぶかアイドルを辞めればいい」厳しい意見も

この報道を受け、Yahooニュースのコメント欄では様々な意見が寄せられている。

アイドルの恋愛について、「自分で好きな道を選んでアイドルという職業を選んでいる。恋愛したかったら他の職業を選ぶかアイドルを辞めればいい」との厳しい意見が目立つ。

特に問題視されているのは二股行為だ。「良くないのは二股やお金で解決しようとする不誠実さ」「事務所の後輩に手をつけるのは悪質」といった批判的な声が上がっている。

一方で「若い男性だから女の子に興味があるのは自然」としつつも、「それを上手く隠すのもプロの仕事」「ファンに夢を見させてご飯を食べている」とプロ意識の欠如を指摘する声も多い。

年末の紅白歌合戦への出場についても懸念が示され、「今年はどうなるのだろう」との声が聞かれる。グループ全体への影響を心配するファンの声も見受けられた。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月23日号）