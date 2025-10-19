フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のX（旧Twitter）にて高校時代の卒業アルバム写真を公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「14年前！月日の流れを感じる」 高校時代の卒アル写真を公開 「このときはワイヤー矯正と戦う日々でした」





投稿では現在の姿と高校時代の制服姿を並べた2枚の写真を掲載。左側の写真には制服を着た学生時代の中川さんが写っており、黒髪に緑がかった青色のネクタイ、グレーの背景で正面を向き穏やかな笑顔を見せています。









一方、右側の写真は現在の中川さんで、茶色の髪に白いトップスを着用し、背景には薄いカーテンと観葉植物が写り込んでいます。明るい笑顔が印象的な一枚となっています。

中川さんは投稿で「高校時代の卒アルを発見 14年前！月日の流れを感じる...」とコメント。さらに「(ちなみにこのときはワイヤー矯正と戦う日々でした)」と当時を振り返るエピソードも添えています。







この投稿に、「本当に素敵になりましたね 最高です！」「いい意味で、あまり変わってないような気がする」「学生時代の写真見つけると当時を色々振り返って懐かしい気持ちに浸ってしまいます」「高校生時代、絶対にモテたでしょうねぇ 可愛い」などの声が寄せられています。





【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







【担当：芸能情報ステーション】