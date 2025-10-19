¥×¥í¤Ë¤Ï³°¤«¤é¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÄÁ´¹ñ¤Ë¥¸¥ï¥¸¥ï³ÈÂç¤¹¤ë"³°Íè¥·¥í¥¢¥ê"¤¬½»¤ßÃå¤¤¤¿²È¤Î"¾®¤µ¤ÊÃû¸õ"
¡ÊÁ°²óµ»ö¡Ö¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î¿¼¹ï¤ÊÎô²½¤¬ÃÛ5Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÄÀäÂÐÍê¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤ò°ì½Ö¤Ç¸«È´¤¯"ºÇ¶¯¤Î¼ÁÌä"¡×¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢£³°Íè¼ï¤ÎÈï³²¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î½»Âð¤¬À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¶ËÃ¼¤ËÃ»Ì¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢²È¤Î¼÷Ì¿¤ò¤Î¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢±ÊÂ³À¤Î¤¢¤ë¥·¥í¥¢¥êÂÐºö¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ¹´üÍ¥ÎÉ½»Âð¡×¤ÎÇ§Äê´ð½à¤Î°ì¤Ä¤Î¡ÖÎô²½ÂÐºöÅùµé3¡×¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥í¥¢¥êÂÐºö¡ÊËÉµÂ¡Ë¤ÎÇ§Äê´ð½à¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÌôºÞ½èÍý¡×¤È¡ÖÃÏÌÌ¤«¤é1m¡×¤Î´ð½à¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¤ÏÆüËÜ¤Î½»Âð¶È³¦¤Î¡ÖÌôºÞ½èÍý¡×¤Î¸½¾õ¤È¤½¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÃÏÌÌ¤«¤é1m¡×¤Þ¤Ç¤ÎËÉµÂ½èÍý¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é1m¤Þ¤Ç¤ÎÃì¤äÅÚÂæ¤·¤«ËÉµÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î½»Âð¤¬¡¢º£¸å¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¤·¤¤³°Íè¼ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌµËÉÈ÷¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥·¥í¥¢¥ê¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬ÌÌÅª¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤â¤·¤¯¤Ï¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥êÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ü¼ç¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î½»ÂðÀ¯ºö¤ÏÌäÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ëÄ¹¼÷Ì¿¤Î²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢É®¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤à¤±¡¢½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¹©Ì³Å¹¤òÌµÎÁ¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀìÌç²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥êÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤½¤â¤½¤â½¾Íè¤Î¡Ö¥·¥í¥¢¥êÈï³²¡×¤È¤Ï
½¾Íè¤Î¥·¥í¥¢¥êÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¤¥¨¥·¥í¥¢¥ê¤ä¥ä¥Þ¥È¥·¥í¥¢¥ê¤È¤¤¤¦¡ÖÃÏ²¼¥·¥í¥¢¥ê¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¥·¥í¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥·¥í¥¢¥ê¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿åÊ¬¤¬ËÉÙ¤ÊÃÏÃæ¤ËÁã¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¾²²¼¤ËÂÃ±Õ¤äÅÚ¤Ç¡ÖµÂÆ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥È¥ó¥Í¥ë¾õ¤ÎÄÌÏ©¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤¤¤ï¤ÐÃÏÃæ¤«¤é½»Âð¤Ë¡ÖÄÌ¶Ð¡×¤·¤Æ¡¢²È¤Î¹½Â¤ºà¤ò¿©³²¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÃÏ²¼¥·¥í¥¢¥ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÏÌÌ¤Ë¶á¤¤Éôºà¤ÎµÂ³²¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½¹Ô¤Î·úÃÛ´ð½àË¡¤äÎô²½ÂÐºöÅùµé3¤Î´ð½à¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é1m¤Þ¤Ç¤ÎËÉµÂ½èÍý¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃÏ²¼¥·¥í¥¢¥ê¡×¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¾²²¼¤òÅÀ¸¡¤·¤ÆµÂÆ»¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥·¥í¥¢¥êÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë5Ç¯ÄøÅÙ¤ÇËÉµÂ¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¹çÀ®»¦ÃîºÞ·Ï¤ÎËÉµÂ½èÍý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾²²¼¤òÄê´üÅª¤ËÅÀ¸¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥í¥¢¥êÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ºßÍè¥·¥í¥¢¥êÈï³²¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤È¤¤¤¦³°Íè¼ï¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´¥ºà¥·¥í¥¢¥ê¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÃÏ²¼¥·¥í¥¢¥ê¡×¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯À¸ÂÖ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÌñ²ð¤Ê¥·¥í¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏ²¼¥·¥í¥¢¥ê¤è¤ê´¥Áç¤Ë¶¯¤¯¡¢²È¤Î¹½Â¤ºà¤Ë¼ã´³»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤º¤«¤Ê¿åÊ¬¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³°Íè¼ï¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥·¥í¥¢¥ê¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î4ÅÀ¤¬¤È¤Æ¤âÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡È¯¸«¤¬Æñ¤·¤¤
Í¢Æþ²È¶ñ¤«¤é²È¤ÎÃæ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¶õ¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¼«Ê¬¤Ç±©¤òÍî¤È¤·¤Æ²È¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²È²°¤Î2³¬¤ä¾®²°Î¢¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¿åÊ¬¤ò¤¢¤Þ¤êÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç´¥¤¤¤¿²È¤Î¹½Â¤ºà¼«ÂÎ¤ËÁã¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë²È¤ÎÃæ¤ÇÁã¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÂÆ»¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½¾Íè¤Î¾²²¼¤ÎÅÀ¸¡ÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤ÎÈ¯¸«¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÈï³²¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¢½¾Íè¤ÎËÉµÂ½èÍý¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤
ÃÏ²¼¥·¥í¥¢¥ê¤Ï¡¢ÃÏÈ×ÌÌ¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¿©³²¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤Ï¡¢2³¬¤ÎÃì¤ä¾®²°ÁÈ¤ß¡Ê²°º¬¤Î¹½Â¤ºà¡Ë¤Ê¤É¤Î¹½Â¤ºà¼«ÂÎ¤ËÁã¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿©³²¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎÃÏÌÌ¤«¤é1m¤Þ¤Ç¤ÎËÉµÂ½èÍý¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£¥Ò¥Î¥¤¬Âç¹¥Êª
½¾Íè¤Î¥¤¥¨¥·¥í¥¢¥ê¤ä¥ä¥Þ¥È¥·¥í¥¢¥ê¤Ï¡¢¥Ò¥Î¥¤ò¤¢¤Þ¤ê¹¥¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤Ï¡¢ÓÏ¹¥¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥Î¥¤¬Âç¹¥Êª¤Ç¤¹¡£¹©Ì³Å¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤Ï¥Ò¥Î¥¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥·¥í¥¢¥êÈï³²¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤¶î½ü¤¬º¤Æñ
¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤Î¶î½ü¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎÃÏ²¼¥·¥í¥¢¥ê¤È¤Ï¶î½ü¤ÎÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾ìÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¶î½üÊýË¡¤Ï¡¢²ÈÁ´ÂÎ¤ò¥·¡¼¥È¤ÇÊ¤¤¤¡¢¥¬¥¹²½¤·¤¿»¦ÃîºÞ¤Ç24»þ´Ö°Ê¾åßî¾ø¤¹¤ëÊýË¡¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·Ã×»àÀ¤Î¥¬¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤Î¶î½üÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î¶î½ü¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£2¿ÍÂÎÀ©¤Ç1½µ´Ö¤«¤«¤ë¤³¤È¤â
É®¼Ô¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤Î¶î½ü¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¸«³Ø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¾®²°Î¢Åù¤Ç¤Îºî¶È¤ÏÈó¾ï¤Ë²á¹ó¤Ç¤¹¡£
¶î½üºî¶È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤¬³«¤±¤¿¾®¤µ¤Ê·ê¤ÎÁã¤ÎÆþ¤ê¸ý¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥«¥ó¤ÇÁã¤Î½ªÅÀÉÕ¶á¤Ë¥É¥ê¥ë¤Ç·ê¤ò³«¤±¡¢¤½¤³¤«¤é¥Û¥¦»À¿åÍÏ±Õ¤òÃíÆþ¤·¤Þ¤¹¡£Æþ¤ê¸ý¤«¤éÃíÆþ¤·¤¿¿åÍÏ±Õ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÁã¤Î¥·¥í¥¢¥ê¤Ï»àÌÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·Áã¤Ï¡¢Ê£¿ô¡¢¤Ò¤É¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï²ÈÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÁã¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¤³¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²¤¬¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾®²°Î¢¤Î¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¾®²°Î¢¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤º¤Ã¤È¤«¤¬¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç®¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢²Æ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë²á¹ó¤Êºî¶È´Ä¶¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Ç¶î½üºî¶È¤ò¹Ô¤¦ºî¶È°÷¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ÏÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈñÍÑ¤â¹â³Û¤Ç¤¹¡£Èï³²µ¬ÌÏ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶î½ü¤Ë¤«¤«¤ë´ü´Ö¤Ï¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤Ç°ì½µ´ÖÄøÅÙ¡¢ÈñÍÑ¤Ï100Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤Î¶î½ü¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥·¥í¥¢¥ê¤Î¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥·¥í¥¢¥ê¶î½ü¶È¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¶È¼Ô¤¬¶Ë¤á¤Æ¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï³²¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ï¶î½ü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½»Âð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤Ð¡¢¡ÖÉÔ¼£¤ÎÉÂ¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸ÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏÈ×ÌÌ¤«¤é1m¤Þ¤Ç¤·¤«ËÉµÂ½èÍý¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ì¤â½×¹©¤«¤é5Ç¯¤â·Ð¤Ä¤ÈËÉµÂ¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤ÎÆüËÜ¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌµËÉÈ÷¤Ê¾õÂÖ¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤â¡¢ºßÍè¼ï¤ÎÃÏ²¼¥·¥í¥¢¥ê¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÌÚ¤ò¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢ÌÚ¤Î¹Å¤¤ÉôÊ¬¤â¥Ð¥ê¥Ð¥ê¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Î¶õÆ¶¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÊ¬¤À¤±ÂÑ¿ÌÀÇ½¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÌñ²ð¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¶õ¤²ÈÌäÂê¡×¤¬Èï³²¤ò³ÈÂç¤Î°ì°ø
°ÊÁ°¤Ï¡¢´¨¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï´ä¼ê¸©¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÀ¸Â©¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶õ¤²È¡×¤â³ÈÂç¤Î°ì°ø¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¶õ¤²È¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¤ë»þ¤Ë¼þÊÕ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¼þÊÕ¤Î½»Âð¤ËÈï³²¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢µÞÁý¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÆàÀî¸©¤äÅÔÆâ¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈï³²¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÇÈï³²¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ò¶î½ü¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀìÌç²È¤¬¸«¤ë¤È¡¢³°¤«¤é¤Ç¤âÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë²È¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ½»Âð¤Î¸¼´ØÀèÅù¤Ë¤ï¤º¤«¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤ÎÊµÎ³¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êµ¤Ï¾¯¤·Âç¤¤¤º½Î³ÄøÅÙ¤Ç¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¯¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤ë¤È¿¢Êª¤Î¼ï¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£´¥Áç¤·¤Æ¹Å¤¯¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÉ¶·¿¤Ç¤¿¤Æ¤Ë¶Ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇ¿ÍÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶î½ü¶È¼Ô¤Î¿Í¤Ï¡¢3¸Í¤Ë1¸Í¤¯¤é¤¤¤Î³ä¹ç¤ÇÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë²È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¶á½ê¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý
¶î½üºî¶È¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²È¤Î½êÍ¼Ô¤Ï¡¢
¡Ö¤¦¤Á¤«¤é¤â¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á½ê¤Î²È¤«¤é¤â¸ò´¹Î±³Ø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥ó¥¶¥¤¤¬Áë¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¤¢¤¢¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ù¤È¸ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ï¶á¤¯¤ÇÅÅ¼Ö¤ä2¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÄÌ¤ë¤À¤±¤Ç²È¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¡¢ÂÑ¿ÌÀÇ½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÉ¤ì¤ëÅÙ¤Ë¡Ø¤â¤¦¼«Ê¬¤Ï»à¤Ì¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¦Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¤¤È¶î½ü¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤ÎÈï³²¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¡¢¡Ö²È¼ç¤Î¿´ÍýÅª¤ÊÌäÂê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶î½ü¶È¼Ô¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤«¤é¡Ø²È¤ËÍè¤ëºÝ¤Ïºî¶È¼Ô¤äÀ©Éþ¤Ë¥·¥í¥¢¥ê¶î½ü¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î²È¤¬È¯¿®¸»¤È»×¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼þÊÕ¤Î²È¤ËÈï³²¤¬¹¤¬¤ì¤Ð¡¢¶á½ê¤ËÂ¿Âç¤ÊÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¶á½ê¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬Æ¯¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¼þÊÕ¤Î²È¤âÁá´üÈ¯¸«¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡ÖÊÝ¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý³°¡×
ÄÌ¾ï¡¢¹©Ì³Å¹¤ä¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥·¥í¥¢¥êÈï³²¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÝ¾Ú¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹©Ì³Å¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÊÝ¾ÚÂÐ¾Ý¤Ï¥ä¥Þ¥È¥·¥í¥¢¥ê¤È¥¤¥¨¥·¥í¥¢¥ê¤ÎÈï³²¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Íè¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤ÏÊÝ¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹©Ì³Å¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤¬ÊÝ¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉµÂ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¾õ¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¤ÎËÉµÂ»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Ä¹´üÍ¥ÎÉ½»Âð¡ÊÎô²½ÂÐºöÅùµé3¡Ë¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤Ë¤Ï¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÇ¤Ä¼ê¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¿ÍÂÎ¤ËÌµ³²¤Î¥·¥í¥¢¥êÂÐºö¤È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥Û¥¦»À½èÍý¤ò¡¢¡ÖÃÏÌÌ¤«¤é1m°ÊÆâ¤Î³°ÊÉ¤Î¼´ÁÈÅù¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼çÍ×¹½Â¤Éô¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Û¤É¤³¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê30ÄÚÄøÅÙ¤Î½»Âð¤Î¾ì¹ç¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é1m°ÊÆâ¤Î¥Û¥¦»À½èÍý¤ÎÈñÍÑ¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤½»¸Í¤¢¤¿¤ê15Ëü¡Á20Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¼çÍ×¹½Â¤¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Û¥¦»À½èÍý¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÂÑ¿ÌÅùµé3¤Ë¤¹¤ëÅù¡¢¤¤¤¯¤é¹½Â¤¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãì¼«ÂÎ¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀË¤·¤à¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ûÂ¸¤Î½»Âð¤Ï¡Ö¼êÃÙ¤ì¡×¤Ê¤Î¤«
¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë½»Âð¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë½»Âð¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥êÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÃì¤äÎÂ¤À¤±¤ò»Ä¤¹Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Û¥¦»À½èÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¥°½èÍý¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹½Â¤Éô¤Ë¥Û¥¦»À½èÍý¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¿å¤ËÍÏ¤«¤·¤ÆÅÉÉÛ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢´ûÂ¸½»Âð¤Ï¹½Â¤Éô¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¥Û¥¦»À¤ÎÊ´¤ò¾²²¼¤ä¾®²°Î¢¤ËÊ®Ì¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥í¥¢¥ê¤¬¾²²¼¤ä¾®²°Î¢¤Î¥Û¥¦»À¤Î¾å¤òÊâ¤¯¤È¡¢¥·¥í¥¢¥ê¤ÎÂ¤ËÊ´¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£¥·¥í¥¢¥ê¤Ï¡¢Áã¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤äÃç´Ö¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ËÂ¤òçÓ¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë½¬À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Û¥¦»À¤¬ÂÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»à¤ó¤ÀÃç´Ö¤ò¿©¤Ù¤ë½¬À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥¦»ÀÆþ¤ê¤Î»à³¼¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¥·¥í¥¢¥ê¤â¤Þ¤¿¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ËüÁ´¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÈï³²¤òÍÞ»ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾®²°Î¢¤Ø¤Î¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¥°½èÍý¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥êÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¥°½èÍý¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤«¤é²È¤ò¿·ÃÛ¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¹©Ì³Å¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼Áª¤Ó¤Ï¤È¤Æ¤âÇº¤Þ¤·¤¤ÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Ì³Å¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î²È¤ÎÀÇ½¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤äÃÎ¸«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥êÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢²ñÏÃ¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥«¥ó¥¶¥¤¥·¥í¥¢¥ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ëËÉµÂ½èÍý¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÄó°Æ¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¿®Íê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶ ¾´¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤¢¤¤é¡Ë
½»¤Þ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿ÆüËÜ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ñ¥¹¶¨²ñ¹Êó¼¼Ä¹¡¿°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ¤Ò¤È¡¦½»Ê¸²½¸¦µæ½êÍý»ö
ÅìµþÂç³Ø½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Ó¥ë»ö¶ÈÉô¡¢UGÅÔ»Ô·úÃÛ¡¢»°ÏÂÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¢ÆüËÜERI¤Ê¤É¤ÇÅÔ»Ô·×²è¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¾Ê¥¨¥Í½»Âð¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©ÅÙÀß·×Åù¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢2018Ç¯¤Ë¹âµ¤Ì©¡¦¹âÃÇÇ®½»Âð¤Î¹©Ì³Å¹¤òÌµÎÁ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¹âÀÇ½¤Ê½»¤Þ¤¤¤ÎÁêÃÌ¼¼¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë½»¤Þ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÁÏ¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¸µµ¤¤Ç¸¤¤»Ò¤É¤â¤¬°é¤Ä! ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²È¡Ù¡Ê¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ×¹âÀÇ½¤Î½»¤Þ¤¤¡§·úÃÛ²È¤ÈÁÏ¤ë¹âµ¤Ì©¡¦¹âÃÇÇ®½»Âð¡Ù¡Ê¥´¥Þ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¡Ø·ëÏª¥¼¥í¤Î²È¤Ë½»¤à¡ª ¡Á·ò¹¯¡¦²÷Å¬¡¦¾Ê¥¨¥Í ¤½¤·¤Æ¤ªºâÉÛ¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¹âÀÇ½½»Âð¤ò³ð¤¨¤ëËÜ¡Á¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
