劇的な決着！ 数的不利の京都が90＋10分の同点弾で１−１ドローに持ち込む！ 湘南はまたしても勝ち切れず…
Jリーグは10月19日、J１第34節の湘南ベルマーレ対京都サンガF.C.をレモンガススタジアム平塚で開催。１−１でドロー決着となった。
残留を目ざす19位の湘南と優勝を狙う２位の京都。状況が対照的な両チームの一戦は、湘南が先制する。
29分、敵陣でボールを奪った中野伸哉が、ペナルティエリア手前中央でフリーとなっていた鈴木章斗に横パスを供給する。これに反応したエースが、右足のダイレクトシュートをゴール左に決めた。
ビハインドとなった京都は36分、左サイドから仕掛けた須貝英大がペナルティエリア内で倒され、PKを獲得。キッカーを務めた原大智のシュートはGK真田幸太のセーブに遭い、絶好機を決めきれず。
前半終了間際の45＋１分には、決定的な得点機会の阻止で鈴木義宜が一発退場に。後半も一進一退の攻防が続くなか、数的不利の京都もカウンターなどから決定機を得るも、なかなかモノにできない。
それでも終了間際の90＋10分、須貝が劇的な同点弾。このまま終了し、湘南は18試合ぶりの勝利とはならず。京都は４試合無敗とした。
