「プレミアクラブを率いるのは、セルティックに比べれば休暇のようなものだ」元リバプール指揮官が興味深い比較を展開！「マンUと引き分けても“最悪”ではなかった」
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するセルティックのブレンダン・ロジャーズ監督が、プレミアリーグとの興味深い比較を展開した。
欧州サッカー連盟のカントリーランキングを見ると、スコットランドは18位に留まるのに対し、イングランドはトップだ。最高峰と称され、世界中のサッカーファンから熱視線を集めている。ただ、セルティックの監督を務める上で感じる重圧においては、プレミアリーグを凌ぐものがある。
リバプールやレスターでの監督経験も持つ52歳の北アイルランド人指揮官は、英公共放送『BBC』でのインタビューで「スコットランド最大のクラブの１つ、セルティックを指揮するプレッシャー」に関して問われ、「本当に独特なプレッシャーだ。サッカー界で最もプレッシャーのかかる仕事の１つだ」と発言。次のような見解を示した。
「リバプールを率いていた時でさえ、マンチェスター・ユナイテッドと引き分けたとしても、勝ちたかったのは確かだが、最悪の結果ではなかった。セルティックでは、試合に勝つだけでなく、クラブの代名詞とも言えるスタイルでの勝利が求められる。
このクラブはヨーロピアンカップ（現チャンピオンズリーグ）を制した最初のイギリスチームだ。そのスタイルこそが、このクラブのDNAを形作った。勝つだけではダメだ。セルティックはそれ以上の存在なんだ。選手として、監督として、このスポットライトの下で示すべきメンタリティは計り知れない。プレミアリーグの多くのチームを指揮するのは、セルティックやレンジャーズを率いることに比べれば、まるで休暇のようなものだ」
セルティックは特別で唯一無二――。ロジャーズ監督は相当な覚悟を持って、日々戦っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
