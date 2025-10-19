TUY

写真拡大

沖縄本島地方では、２０日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。また、沖縄本島地方では、２０日から２３日頃にかけて、雨雲の発達の程度によっては、警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

［気象概況］
　沖縄本島地方では、台風周辺や高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

［雨の予想］
１９日に予想される１時間降水量は多い所で、
　　本島中南部　３０ミリ
　　本島北部　　３０ミリ
　　久米島　　　３０ミリ
２０日に予想される１時間降水量は多い所で、
　　本島中南部　３０ミリ
　　本島北部　　３０ミリ
　　久米島　　　３０ミリ
１９日１８時から２０日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　本島中南部　６０ミリ
　　本島北部　　６０ミリ
　　久米島　　　６０ミリ
その後、２０日１８時から２１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　本島中南部　８０ミリ
　　本島北部　　８０ミリ
　　久米島　　　８０ミリ

［防災事項］
　沖縄本島地方では、２０日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
　沖縄本島地方では、２０日から２３日頃にかけて雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。