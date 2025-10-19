¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î¿¼¹ï¤ÊÎô²½¤¬ÃÛ5Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÄÀäÂÐÍê¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤ò°ì½Ö¤Ç¸«È´¤¯"ºÇ¶¯¤Î¼ÁÌä"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹â¶¶¾´¡Ø·ëÏª¥¼¥í¤Î²È¤Ë½»¤à¡ª ·ò¹¯¡¦²÷Å¬¡¦¾Ê¥¨¥Í ¤½¤·¤Æ¤ªºâÉÛ¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¹âÀÇ½½»Âð¤ò³ð¤¨¤ëËÜ¡Ù¡Ê¥»¥ë¥Ð½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÁ°²óµ»ö¡Ö½»Âð¤¬¤³¤ì¤Û¤É»ñ»º¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¡Ä¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÇã¤¤Êª¤ò"Éé¤Î°ä»º"¤ËÊÑ¤¨¤¿½»ÂðÀ¯ºö¤Î¼ºÇÔ¡×¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢£ÆüËÜ¤Î½»Âð¼÷Ì¿¤Ï²¤ÊÆÊ¿¶Ñ¤Î3Ê¬¤Î1
ÆüËÜ¤Î½»Âð¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶ËÃ¼¤ËÃ»¼÷Ì¿¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·¸Å¤¤»ñÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÞÉ½1¤Î¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ë¤È°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡£
²¤ÊÆ¤Î½»Âð¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬80Ç¯¡Á100Ç¯°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï²¿¤È30Ç¯¤È¡¢¤½¤Î3Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Î¼÷Ì¿¤Ç·úÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î½»Âð¤¬Ã»¼÷Ì¿¤Ê¤Î¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Îµ»ö¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÀï¸å¤Î½»ÂðÀ¯ºö¤ÎÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½»¤ß¼êÂ¦¤â¡¢ÃÏ¿Ì¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤É¤¦¤»ÂçÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ·ú¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤¤é¤á¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹¼÷Ì¿¤Ê²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÃÏ¿Ì¹ñ¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Ì¤Ë¶¯¤¤²È¤òÉáµÚ¤µ¤»¤è¤¦¤È¡Ö¹½Â¤½Î¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëM's¹½Â¤Àß·×¤Î¼ÒÄ¹¤Ç°ìµé·úÃÛ»Î¤Îº´Æ£¼Â¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÑ¿ÌÀÇ½¤Ï¡¢¡Ö¶íÂÎ¤ÎÅÝ²õËÉ»ß¡×¤È¡Ö¶íÂÎ¤ÎÂ»½ýËÉ»ß¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
·úÃÛ´ð½àË¡¤¬Í×µá¤·¤Æ¤¤¤ëÂÑ¿ÌÀÇ½¡ÊÂÑ¿ÌÅùµé1¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¶íÂÎ¤ÎÅÝ²õËÉ»ß¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÌÅÙ6¶¯¤«¤é7ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÅÝ²õ¡¦Êø²õ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ëÀÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ìÅÙ¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤Ç·úÊª¤¬ÅÝ²õ¡¦Êø²õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤¬»à¤Ê¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ëÂÑ¿ÌÀÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ï¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨È¾²õ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð»à¤Ê¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿ÌºÒ¸å¤Ë·úÊª¤ò»ÈÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ëÀÇ½¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½»Âð¤ÎÉÊ¼Á³ÎÊÝ¤ÎÂ¥¿ÊÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡ÊÉÊ³ÎË¡¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢ÂÑ¿ÌÅùµé¤Î¾å°ÌÅùµé¤È¤·¤Æ¡¢ÂÑ¿ÌÅùµé2¤ª¤è¤Ó3¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÏÂÑ¿ÌÅùµé3¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ·ú¤Æ¤ë»Ü¼ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿ÌÅÙ7¤¬ÆóÅÙ½±¤Ã¤Æ¤¤¿·§ËÜÃÏ¿Ì¤Î±×¾ëÄ®¥¨¥ê¥¢¤ÎÂÑ¿ÌÅùµé3¤Î½»Âð¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿ÌºÒ¸å¤â½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀÇ½¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¶íÂÎ¤ÎÂ»½ýËÉ»ß¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂÑ¿ÌÅùµé3¤Þ¤ÇÂÑ¿ÌÀÇ½¤ò¹â¤á¤ì¤Ð¡¢Âç¿ÌºÒ¤Ç·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼Ä¹¼÷Ì¿²½¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼½»Âð¤òÄ¹¼÷Ì¿²½¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
É®¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤à¤±¡¢½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¡¢¹âµ¤Ì©¡¦¹âÃÇÇ®½»Âð¤Î¹©Ì³Å¹¤òÌµÎÁ¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¯¥±¡¼¥¹¤ÇÈæ³ÓÅªÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¿¥¤¥äÁ°¸å¤Î¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ÎÊý¤¬¡¢¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤Ë·ú¤Æ¤¿²È¤¬Åß´¨¤¯¡¢ÂÑ¿ÌÀÇ½¤âÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç·ú¤ÆÂØ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤â½ª¤ï¤ê¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²÷Å¬¤ÊÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²È¤ò·ú¤ÆÄ¾¤½¤¦¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¸Å¤¤²È¤ò»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç½»¤ßÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤·¤Æ¡¢Ãæ¸Å½»Âð¤È¤·¤Æ¡¢½»Âð¼«ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ÆÇäµÑ¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Î½»Âð¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¸Í·ú½»Âð¤ÏÃÛ20Ç¯¤â·Ð²á¤¹¤ë¤È¡¢·úÊª¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÚÃÏ¤Î²ÁÃÍ¤À¤±¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¸Å²È¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²òÂÎ¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚÃÏ²Á³Ê¤«¤é²òÂÎÈñÍÑÊ¬¤¬É¾²Á³Û¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢·úÊª¼«ÂÎ¤â¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤Á¤ó¤È²ÁÃÍ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½»Âð¤Î·úÃÛ¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢À¤Âå¤´¤È¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç½»Âð¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Î¤æ¤È¤ê¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
60¡Á100Ç¯´Ö·ò¹¯¡¦²÷Å¬¤«¤Ä°Â¿´¤·¤Æ½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë²È¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ï·¸å¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ½»¤ßÂ³¤±¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¼ã¤¤À¤Âå¤¬Ãæ¸Å½»Âð¤È¤·¤Æ¿·ÃÛ¤è¤ê¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢²÷Å¬¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½»Âð¤ÎÀÇ½¤ò¹â¤á¤Æ¡¢·ò¹¯¡¦²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ëÄ¹¼÷Ì¿¤Ê²È¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¹ñÌ±À¸³è¤ÎË¤«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¹¼÷Ì¿²½¤òÁË¤à¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÝÂê¡É
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î½»Âð¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î²ÝÂê
¢ ¹âµ¤Ì©¡¦¹âÃÇÇ®²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¡ÖÅß´¨¤¯¡¢²Æ½ë¤¤¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÂç¤¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥·¥í¥¢¥êÂÐºö¤Ç¤¹¡£
Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¹âµ¤Ì©¡¦¹âÃÇÇ®½»Âð¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢ÌÚÂ¤¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¡ÊRCÂ¤¡Ë¤Ï¹â²Á¤Ç¤¹¤·¡¢Å´¹üÂ¤¤Ïµ¤Ì©ÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¤¤Ï¡¢ÂÑ¿ÌÀÇ½¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÑ¿ÌÅùµé3¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ì¤Ð¡¢¾å½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÂçÃÏ¿Ì¤Ç¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÚÂ¤¤ÎÍ£°ì¤Î·çÅÀ¤Ï¡¢¥·¥í¥¢¥êÈï³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÈÌÚ¤¬Éå¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
ÀìÌçÅª¤Ë¤Ï¡ÖËÉÉå¡¦ËÉµÂ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î½»Âð¶È³¦¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖËÉÉå¡¦ËÉµÂ¡×ÂÐºö¤Ë¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ü¼ç¤¬¡ÖËÉÉå¡¦ËÉµÂ¡×¤ËÃÎ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÄ¹¼÷Ì¿¤Î²È¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î½»Âð¶È³¦¤Î¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÄ¹´üÍ¥ÎÉ½»Âð¡×¤ÏËÜÅö¤ËÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¤Î¤«
¹ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½»Âð¤ò¡Ö¥Õ¥í¡¼·¿¡×¤«¤é¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¹´üÍ¥ÎÉ½»Âð¤ÎÉáµÚ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤¬2009Ç¯6·î4Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢Ä¹´üÍ¥ÎÉ½»Âð¤È¤¤¤¦Ç§ÄêÀ©ÅÙ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿½»Âð¤¬¡¢Ä¹¼÷Ì¿¤Ç¤¢¤ë¤È¹ñ¤«¤é¤ªËÏÉÕ¤¤òÆÀ¤¿¡ÖÄ¹´üÍ¥ÎÉ½»Âð¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¤À©ÅÙ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤ò¿·ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¼¤Ò¡¢¡ÖÄ¹´üÍ¥ÎÉ½»Âð¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¤È¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï°ì¤ÄÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ¹´üÍ¥ÎÉ½»Âð¡×¤ÎÇ§Äê´ð½à¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¡ÖÎô²½ÂÐºöÅùµé3¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñ¤Ï¡¢¡ÖÎô²½ÂÐºöÅùµé3¡×¤Ï¡¢°ìÄê¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¤ª¤ª¤à¤Í75¡Á90Ç¯½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡ÖÎô²½ÂÐºöÅùµé3¡×¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥í¥¢¥êÂÐºö¡ÊËÉµÂ¡Ë¤ÎÇ§Äê´ð½à¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Îô²½ÂÐºöÅùµé3¤ÎÇ§Äê´ð½à¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö³°ÊÉ¤Î¼´ÁÈÅù¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö³°ÊÉ¤Î¼´ÁÈÅù¡×¤È¤Ï¡¢·úÊª¤Î³°ÊÉ¤ò¹½À®¤¹¤ëÃì¡¢ÎÂ¡¢¶Ú¤«¤¤¡¢ÊÉºà¤Ê¤É¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÎô²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î´ð½à¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³°ÊÉ¤Î¼´ÁÈÅù¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÎô²½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é1m¤Þ¤Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¹©Ì³Å¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¡Êüñ¡Ë¤Î¡Ê¥¤¡Ë¤ÎÄÌµ¤¹½Â¤¡Ü¡ÖÀ½ºà¡¢½¸À®ºàÅùËô¤Ï¹½Â¤ÍÑ¹çÈÄÅù¤ò»ÈÍÑ¡ÜÌôºÞ½èÍý¡Ê¸½¾ì½èÍý²Ä¡Ë¡×¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÄÌµ¤¹½Â¤¤È¤Ï¡¢ÊÉÆâ·ëÏª¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢³°ÊÉºà¤È¶íÂÎ¤Î´Ö¤ËÄÌµ¤ÁØ¤È¤¤¤¦¶õÆ¶¤òÀß¤±¡¢ÊÉÂÎÆâ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¼¾µ¤¤ò³°Éô¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ë¹©Ë¡¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î³°ÊÉ¤Î¼´ÁÈÅù¤ÎÎô²½ÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï¡ÖÌôºÞ½èÍý¡×¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡ÖÃÏÌÌ¤«¤é1m¡×¤Þ¤Ç¤Î½èÍý¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌôºÞ½èÍý¡×¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¡ÖÃÏÌÌ¤«¤é1m¡×¤Þ¤Ç¤Î½èÍý¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡²ó¤Îµ»ö¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¸ú²Ì¤Ï5Ç¯¡×¥·¥í¥¢¥ê¶î½ü¤ÎÍî¤È¤··ê
7¡Á8³äÄøÅÙ¤Î¹©Ì³Å¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¹çÀ®»¦ÃîºÞ·Ï¤ÎÌôºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÌôºÞ½èÍý¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤«¤Ê¤ê¤Î³ä¹ç¤Î²ñ¼Ò¤¬¡¢¥Í¥ª¥Ë¥³¥Á¥Î¥¤¥É¤È¤¤¤¦EU¤Ç¤Ï²°³°»ÈÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹çÀ®»¦ÃîºÞ·Ï¤ÎÌôºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EU¤Ç¤Î¶Ø»ß¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÂçÎÌ»à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢EU¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÇÀÌô¤È¤·¤Æ¥Í¥ª¥Ë¥³¥Á¥Î¥¤¥É¤Î»ÈÍÑ¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ËÉµÂ½èÍýºÞ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Í¥ª¥Ë¥³¥Á¥Î¥¤¥ÉÅù¤Î¹çÀ®»¦ÃîºÞ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Íµ¡·Ï¤ÎÌôºÞ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢5Ç¯¤Û¤É¤Ç¼«Á³¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÉµÂ¤ÎÊÝ¾Ú´ü´Ö¤Ï5Ç¯´Ö¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎËÉµÂÊýË¡¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¡ÈñÍÑ¤¬¹â³Û
5Ç¯¤´¤È¤Ë¿ô½½Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤ÆºÆ½èÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¶â³Û¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¢¿ÍÂÎ¤ËÍÆÇ
¹çÀ®»¦ÃîºÞ¡¢ÆÃ¤Ë¥Í¥ª¥Ë¥³¥Á¥Î¥¤¥É¤Ï¿ÍÂÎ¤ËÍ³²¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤â²½³ØÊª¼Á²áÉÒ¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¶áÇ¯µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ÎADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°À¾ã³²¡Ë¤Î¸¶°øÊª¼Á¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯Èï³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·ÃÛ»þ¤ËÅÉÉÛ¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢5Ç¯¤´¤È¤Ë¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇºÆ»Ü¹©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë·ò¹¯Èï³²¤òÁýÂç¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¯¤éÂÑ¿Ì¹½Â¤¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤
ÌäÂê£ºÆ»Ü¹©¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤
5Ç¯¤´¤È¤ËºÆ»Ü¹©¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÃÏÌÌ¤«¤é1m¤ÎºÆ»Ü¹©¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£½×¹©¸å¤ÎÃÏÌÌ¤«¤é1m¤Þ¤Ç¤Î¹½Â¤ºà¤Ï¡¢Ãì¤ÈÃì¤Î´Ö¤Ë¤ÏÃÇÇ®ºà¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢Ãì¤ÎÆâÂ¦¤â³°Â¦¤âÊÉ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¿¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½×¹©¤«¤é5Ç¯·Ð¤Ä¤È¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤¢¤é¤¿¤ËÂÐºö¤Ç¤¤º¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¥·¥í¥¢¥ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµËÉÈ÷¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É´Êâ¾ù¤Ã¤Æ¡¢5Ç¯¤´¤È¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËÉµÂ½èÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤Þ¤À¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ç¤¹¡£½×¹©¸å¤ÏºÆ»Ü¹©¤Ç¤¤Ê¤¤²Õ½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥·¥í¥¢¥ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµËÉÈ÷¤Ê²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½»Âð¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Î½»Âð¤Î¤¦¤Á¡¢¥·¥í¥¢¥êÈï³²¤äÉåµà¤¬¤¢¤Ã¤¿²È²°¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Á´²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½×¹©»þ¤ÎÂÑ¿ÌÀÇ½¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂÑ¿ÌÀÇ½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥·¥í¥¢¥êÂÐºö¤äÉåµàÂÐºöÅù¤ÎÎô²½ÂÐºö¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤â¤Á¤è¤¯¡¢Ìµ³²¤ÊËÉµÂÊýË¡¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±ÊÂ³À¤¬¤¢¤Ã¤Æ·ò¹¯Èï³²¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¥·¥í¥¢¥êÂÐºö¤â¡¢¼Â¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤ËÉáµÚ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÊýË¡¡¥Û¥¦»À½èÍý
¤Þ¤º¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢»¦ÃîºÞ·Ï¤ÎÌôºÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿ÍÂÎ¤ËÌµ³²¤Ê¥Û¥¦»À¤òÅÉÉÛ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¡¢°Õ¼±¤Î¹â¤¤¹©Ì³Å¹¤òÃæ¿´¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÉáµÚ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¦»À¤ÏÆ¼¤ä¶â¤ÈÆ±¤¸¹ÛÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¿å¤ËÍÏ¤±¤ëÀ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ¹½Â¤ºà¤ËÊ®Ì¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Íµ¡·Ï¤ÎÌôºÞ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢Ìµµ¡·Ï¤Ê¤Î¤Ç´øÈ¯À¤¬¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÌÚºà¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢±ÊÂ³À¤Î¤¢¤ëËÉµÂÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¥·¥í¥¢¥ê¤¬¥Û¥¦»À½èÍý¤µ¤ì¤¿ÌÚºà¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¾Ã²½¤Ç¤¤º¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤·¤¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¥·¥í¥¢¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»à¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Û¥¦»À¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£ÌÜÌô¤ä»Ò¤É¤â¤¬Í·¤Ö¥¹¥é¥¤¥à¤ÎºàÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÕÂ¡¤òÍ¤¹¤ëÆ°Êª¤Ê¤é¡¢¥Û¥¦»À¤¬ÂÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÇ¢¤È¤·¤ÆÇÓÝõ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊýË¡¢²Ã°µÃíÆþºÞ
Â¾¤Ë¡¢²Ã°µÃíÆþºÞ¤È¸À¤ï¤ì¤ë½èÍýÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÚºà¤ò³ø¤ËÆþ¤ì¤Æ¿¿¶õ¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÌôºÞ¤òÃæ¤Þ¤Ç¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌôºÞ¤Ë¤ÏÆ¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉµÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌÚ¤òÉå¤ê¤Ë¤¯¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
Æ¼¤Ï»À²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎÐÀÄ¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãì¤Î¿§¤ÏÎÐ¿§¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÎÐ¤ÎÃì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖËÉµÂÂÐºö¡×¤Ç¤¤¤¤¹©Ì³Å¹¤Ï¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÌäÂê¤À¤é¤±¤Î¥·¥í¥¢¥êÂÐºö¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Èá¤·¤¤¤«¤Ê¡¢¡ÖÌÙ¤«¤ë¤«¤é¡×¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¯²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¤«¤é¡¢5Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤¿¡Ö¤½¤í¤½¤íºÆ½èÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥·¥í¥¢¥ê¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤ÆºÆ»Ü¹©¤òÀÁ¤±Éé¤¦¡Ä¡Ä¡£5Ç¯¤´¤È¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ê¥ó¥Á¥ã¥ê¥ó¤È¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¤¤¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î½»Âð¶È³¦¤Ç°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÉµÂ½èÍýÊýË¡¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
»Ü¼ç¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¿ÍÂÎ¤ËÌµ³²¤Ç±ÊÂ³ÀÇ½¤¢¤ëËÉµÂÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
°Õ¼±¤Î¹â¤¤¹©Ì³Å¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Û¥¦»À½èÍý¤ä²Ã°µÃíÆþºà¤òÉ¸½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤½¤ì¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¹©Ì³Å¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼Áª¤Ó¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ËÉµÂ½èÍýÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹çÀ®»¦ÃîºÞ·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÉµÂ½èÍýÊýË¡¤òÉ¸½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¡¢»Ü¼ç¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿»Ü¹©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹©Ì³Å¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼Áª¤Ó¤Î½ÅÍ×¤ÊÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶ ¾´¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤¢¤¤é¡Ë
½»¤Þ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿ÆüËÜ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ñ¥¹¶¨²ñ¹Êó¼¼Ä¹¡¿°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ¤Ò¤È¡¦½»Ê¸²½¸¦µæ½êÍý»ö
ÅìµþÂç³Ø½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Ó¥ë»ö¶ÈÉô¡¢UGÅÔ»Ô·úÃÛ¡¢»°ÏÂÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¢ÆüËÜERI¤Ê¤É¤ÇÅÔ»Ô·×²è¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¾Ê¥¨¥Í½»Âð¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©ÅÙÀß·×Åù¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢2018Ç¯¤Ë¹âµ¤Ì©¡¦¹âÃÇÇ®½»Âð¤Î¹©Ì³Å¹¤òÌµÎÁ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¹âÀÇ½¤Ê½»¤Þ¤¤¤ÎÁêÃÌ¼¼¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë½»¤Þ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÁÏ¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¸µµ¤¤Ç¸¤¤»Ò¤É¤â¤¬°é¤Ä! ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²È¡Ù¡Ê¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ×¹âÀÇ½¤Î½»¤Þ¤¤¡§·úÃÛ²È¤ÈÁÏ¤ë¹âµ¤Ì©¡¦¹âÃÇÇ®½»Âð¡Ù¡Ê¥´¥Þ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¡Ø·ëÏª¥¼¥í¤Î²È¤Ë½»¤à¡ª ¡Á·ò¹¯¡¦²÷Å¬¡¦¾Ê¥¨¥Í ¤½¤·¤Æ¤ªºâÉÛ¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¹âÀÇ½½»Âð¤ò³ð¤¨¤ëËÜ¡Á¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê½»¤Þ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿ÆüËÜ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ñ¥¹¶¨²ñ¹Êó¼¼Ä¹¡¿°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ¤Ò¤È¡¦½»Ê¸²½¸¦µæ½êÍý»ö ¹â¶¶ ¾´¡Ë