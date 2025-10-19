万博イタリア館の展示、大阪芸大でも特別公開 モレスキンとの共同プロジェクト受賞作品、10・21まで【概要】
大阪芸術大学（大阪府南河内郡）は、10月21日まで、芸術情報センター回廊ギャラリーで、イタリアンブランドのモレスキンとの共同プロジェクトであるアートコンペティション『Unleash Your Genius（才能を解き放つ）』の受賞作品を特別展示している。大阪・関西万博のイタリアパビリオンでも展示された作品となる。
【写真】イタリア館の展示物がここにも…『Unleash Your Genius』特別展
同特別展は、10月16日からスタート。万博イタリア館でも展示されていた最優秀賞、優秀賞2点の3作品と、日本国内のモレスキン直営店にて展示され7作品のポスターおよび、モレスキンのノートをアート作品として創作した作品を披露する。
モレスキンは、ゴッホやピカソも愛用した伝説的ノートブックにインスピレーションを受けたイタリアンブランド。ブランドのメッセージ「Unleash Your Genius（才能を解き放つ）」を伝えるキャンペーンとして、2025年4月より大阪芸術大学との共同プロジェクトを開始した。
この取り組みは、2025年前期のデザイン学科3年生の授業「デザインプロジェクト」内で行われ、同学科の山角悦三客員教授が指導にあたった。参加した23人の学生たちは、さまざまな発想で「才能を解き放つ」というテーマを表現し、できあがった作品を撮影してポスターを制作。各自の創造性が発揮された多彩なポスター作品が提出され、学内での一次審査とモレスキンとのオンライン審査を経て、受賞作品が決定た。
本上位受賞作品は、7月31日〜8月23日に万博イタリア館でモレスキンの世界巡回展「Detour Osaka」として展示されたほか、最優秀賞・優秀賞・奨励賞を受賞した作品の一部は、8月14日〜9月30日に、全国のモレスキン直営店で巡回展示された。
各ポスター作品には、Roland DG（ローランド ディー.ジー.）の最先端UVプリント技術が用いられ、学生たちの自由な創造性と最先端のテクノロジーが融合した、高精彩かつ立体的な質感を実現している点も見どころ。「学生たちの創意工夫とモレスキンノートの奥深い魅力を感じられるこの機会に、ぜひ足をお運びください」と呼びかけている。
■『Unleash Your Genius』特別展
場所：大阪芸術大学 芸術情報センター 回廊ギャラリー
日程：2025年10月16日（木）〜10月21日（火）
時間：10:00〜18:00
※日曜日（10月19日）は休館日
※最終日（10月21日）は13:00までの展示
