¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£²Ï¢¾¡¢ª£³Ï¢ÇÔ¤Ë£±Ç¯Á°¤Î°Ì´¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆµîÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡©¡×¡ÖÁ´¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤È£Ó£Î£Ó
¡¡¡Ö£Ã£Ó¥Ñ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¡¦Âè£µÀï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£±¡Ý£·ÆüËÜ¥Ï¥à¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬´°ÇÔ¤Ç£³Ï¢ÇÔ¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò£³¾¡£³ÇÔ¡Ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤è¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸£±¾¡¤ò´Þ¤à¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤ÏÂè£±¡¢£²Àï¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬²÷¾¡¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¾¡¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£³Ï¢ÇÔ¤ÇµÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ÇÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¾Î¢¤ò¤è¤®¤ë¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£Ä£å£Î£Á¤ËÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÂè£±¡¢£²Àï¤ò²÷¾¡¤·£²¾¡£°ÇÔ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë£´Ï¢ÇÔ¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°£³°Ì¤«¤é£Ã£Ó¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£Ä£å£Î£Á¤Ë²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÇÔÀï¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¤·¤«¤·¤ÆµîÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«µîÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¡×¡ÖºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò»×¤ï¤»¤ëµÕ²¦¼ê¡×¡ÖÌÀÆü¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Éé¤±¤¿¤éµîÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÆÍè¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡¡Ï¢¾¡¢ªÏ¢ÇÔ¤Ã¤ÆÁ´¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£