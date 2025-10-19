「モスマン」は１９６０年代、米ウェストバージニア州のポイントプレザントに出没したとされる/CNN

（ＣＮＮ）赤い目に約２．１メートルの身長、天使のような羽――。「モスマン」は１９６０年代、米ウェストバージニア州のポイントプレザントに出没したとされるモンスターだ。住民の中には身の危険を感じた人もいれば、いたずらだと思った人も。今、モスマンの伝説は世界各地から訪問者を引きつけている。

モスマンを目撃したという女性、フェイ・ルポートさんは「道を曲がってすぐ、兄弟から『見るな』と言われた。でも、窓のそばに何かがいるのは分かった」と振り返る。

「羽は鳥のように大きく、両目は何というか、見落としようがなかった。巨大で真っ赤だったから。皆に言っていることだが、あんな赤は今まで他に見たことがない」

「当時の私は１４歳。私が目にしたのは、ポイントプレザントに出没して、現在までその名をとどろかせているモスマンだった」

「モスマンの物語は１９６６年１１月、ここポイントプレザントで始まった」。そう語るのは「モスマン博物館」の創設者ジェフ・ワムスリー氏だ。

「２組の若いカップルが町の外れ、当時ＴＮＴエリアと呼ばれていた地域でドライブを楽しんでいた。ここは第２次世界大戦時に古い弾薬庫があった場所で、戦争が終わると、建物や構造物はすべて放置された」（ワムスリー氏）

「若者たちは最初、道路に立っている人の姿を目にしているだけだと思ったようだが、その後、翼が広がる様子を目撃した。モスマンは猛スピードで走る車の後ろを飛んできた」

「目撃情報を報告する人が増えるにつれ、小学校は子どもの外出を当面認めない対応を打ち出した。モスマンの正体が子どもを襲って連れ去るほど巨大な鳥だったら、と懸念したためだ」

「確固とした答えはなかった。その後２年以内に１００件を超える目撃情報が寄せられた」

ワムスリー氏は当時５歳。「何というか、魅了された。地元の町にモンスター、もしくは巨大な鳥のような生き物がいたのだから」と振り返る。博物館は２００６年に開設した。

モスマンの正体については「様々な説がある」と、ワムスリー氏。「地球外生命体の類いだと考えた人もいるし、巨大なメンフクロウ、カナダヅルという説もある」

ただし冒頭のルポートさんは、「ツルの見た目を知っている人なら」、そうは思わないはずと示唆する。「あれは人間の形をしていた。ツルとは形状がかけ離れている。気がおかしくなりそうだった」

ワムスリー氏は「ここポイントプレザントに住む人の大半は、モスマン伝説を受け入れている」と語る。

「博物館にモスマンの像もある。モスマン伝説のおかげで、町は再び活気づいた。経済や飲食店、小売店にとって追い風になっている」

「いまも文字通り世界中から訪問者を引きつけている。何が起きたのか、答えを知りたいのだろう。毎年、何千人もの人がポイントプレザントにやって来ては、モスマンを探しにＴＮＴエリアを訪れる」