週間占い・牡羊座「次第に落ち着いていく自分を実感する時期」
牡羊座・女性の運勢
次第に落ち着いていく自分を実感する時期。パートナーや親友など、大事な人とのかかわりを筆頭に、対人関係はある程度活発でしょう。刺激を受けることも多いときですが、じゃあそれを受けて自分も何かやろうと思うと、なかなかうまくはいかないかも。以前はそれでややモヤモヤしましたが、いまはより「なるようになる」というテンションなのかな。家族関係や健康面など、日常のいろいろな部分で展開のある時期でもあるため、実際にはそこまで自分自身に集中できません。だからこそ、ゆるく受け止めておいたほうがいい、という理解もあると思います。そしてそれが現状での正解でもありますね。
牡羊座・男性の運勢
流れに身を任せる。そんな心境を目指したいとき。牡羊座に対していろいろ刺激をくれる対人関係に恵まれる時期ですが（特にパートナーや親友など距離の近い人たち）、かといってそれを自分に置き換えようとするとスムーズにはいかないかも。本当のところ、自分はどうしたいのか。牡羊座がそれをつかむにはもう少し時間がいりそうです。また、いまは日常生活や家族の状況、自分の健康までいろいろ注意を引く展開があるため、その流れ全体を眺め、どういうふうにでも対応できる自分でいる必要があるのかもしれません。何ごとも焦らずに。必要だと思ったことを順にやれればいいですよ。