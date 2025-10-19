ますます活発になる対人関係のなかで考えさせられる時期でしょう。というのも、現状の牡牛座は社会面での意欲が旺盛で、どっちかと言えば「自分の思うようにやりたい」という意識が強めだから。が、実際には状況はより流動的で、自分自身の意志では動かせないことのほうが多いよう。ただ、おもしろいことが入ってくるのも人とのつながりからなので、結果的に「いまはそういう時期なんだな」と察知し意識を人に向けていくことになるのかと。特にいまはパートナーや親友など、大事な人の存在感が大きいかもしれません。「こんな一面もあったんだな」と感心することも多いはずです。

いま自分が注目すべきことについて、考え方が変わってくる時期。現在の牡牛座は社会面で刺激を受け、自分の考えでいろいろ動きたいという気持ちになっていそう。ただ、意識自体は高いものの、いまは何かを実行するにはふさわしいタイミングではないのでしょう。これに反して対人関係は非常に活発で、人に接する機会は増えるいっぽう。特にパートナーや親友といった身近な人の働きかけには、影響を受けることも多いかもしれません。まずはもっと能動的に集まりに混ざってみて、人を通じて入ってくるヒントを積極的に受け取りましょう。いまなぜこういう機会を持ったのか。そこに何らかの答えがありますよ。