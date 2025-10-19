双子座・女性の運勢

自分のやりたいことが、ある程度、明確にある現在の双子座。が、実際にそれが実行に移せるかというと難しいよう。肝心な部分がまだたりないのかもしれないし、わかっているようでまだ十分わかっていないところがあるのかもしれません。ただ、それは「まだいまではない」だけなので、あまりがっかりしないように。むしろいま社会面で自分に押し寄せてくる流れに注目を。こちらはまさに「いまだからこそわかること、できること」です。状況を生かして、そこに自分のやりたいことを見つけるのも生きる賢さのうちのひとつですが、いま双子座に求められているのもそれかもしれませんよ。

双子座・男性の運勢

社会面では新たな展開が次々起こり、そこに新たなモチベーションを感じ始めるタイミング。本来はもっと別に、興味を惹かれること、やりたいことなどがありそうないまの双子座ですが、そちらはさまざまな事情からいまは動きが鈍いでしょう。ただ、「いまはそのタイミングではない」というだけなので、頭を切り替え、いまできることに集中していくほうが賢いです。そのことにまさに気づく時期かな。また、いま取り組む社会面のテーマは、何からの意味があって手元に来ている&戻ってくる場合も多いです。そこもよく考えてほしいかな。