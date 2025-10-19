週間占い・蟹座「あなたのタイミングを待ってくれるはずです」
蟹座・女性の運勢
自分のなかでエネルギーが増してくるのが感じられる、非常にパワフルなタイミングです。ここまでの蟹座は日常の改変に真剣で、そこにかなりの意識を向けていたでしょう。が、いま自分が求める種類の変化は、自分自身が変わってこそ得られる。そう、いっそうはっきりと気づいたのかも。特に過去の問題や不安感、傷がまだそこにあると最近自覚したのなら、それを大事に取り扱い、本当の意味で解消することが最善です。いまは自分にいちばん時間をかけるべきシーズンですよ。だんだんにでいいので、自分の直感に従って行動を決めて。そのほかの事象は、あなたのタイミングを待ってくれるはずですから。
蟹座・男性の運勢
「本当に求める変化は、自分自身を変えることからしか生まれない」。そんな大事なことに気づいてきていそうな蟹座の非常にパワフルな時期。最近、何らかの展開から、自分のなかに未解決の問題や不安、傷があることに気づいたのなら、それの本当の解決こそがいまの自分には必要だと悟るのでしょう。ここまでは家族関係や環境を新しくすることに集中していた蟹座なので、少し面食らう面もありそうですが、次第に気持ちも追いついていくはずです。ただモチベーションは高いですが、内面の変化だけに動きはじっくりがおすすめかな。自分の直感を大切に。自分自身のために時間を使ってください。