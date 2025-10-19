獅子座・女性の運勢

家族関係の問題や生活空間の状況の改善、自分自身の心身の健康に関することなどが日に日にウエイトを占め、重要なテーマとなっていくのを実感するときでしょう。対人関係から刺激を受けやすい状態にいる獅子座は、本来新しいことに挑戦したい意欲も強いはず。でも前向きさのわりに、状況はうまくついてこないのが現状かも。そのうち「いま集中して取り組むべきは、こっちではないのかも…」と悟り始めるでしょう。いまある意欲や目標が間違っているのではありません。「いまではない」だけです。そちらにこだわるあまり、本当に気にかけるべきものをあと回しにしないで。特に自分の健康については優先順位を上げてください。自分にじっくり向き合う…くらいのペースが、いまにいちばんあっていますから。

獅子座・男性の運勢

いま最も気にかけるべきは、日常生活にある。そのことを獅子座が悟りだす重要なタイミングでしょう。ここまでの獅子座は周囲の意欲的な人たちにも刺激され、新しいことに挑戦したい意欲が強かったでしょう。が、思うほどそちらは展開せず、逆に活性化するのはプライベートで、そのことに気づき出すのかな。家族との関係や日常の環境、さらに自分自身の心身の健康面こそ、いま注目し力を注ぐべき部分なのではないでしょうか。何かと自分自身をあと回しにしがちですが、本当の意味で今後先に進みたいのなら、その習慣も改めるべきですね。そう遠くなく、大きな手ごたえも得られるはずです。