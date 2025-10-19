週間占い・乙女座「いま得る学びは、きっとそれを凌駕するものです」
乙女座・女性の運勢
いっそう濃くなる対人関係の影響を受け、人に対する態度もより能動的になっていきそうな乙女座でしょう。特にここからは新しい出会いが増えるか、人に対してより新しいアプローチを試みることになりそう。パートナーや親友など、大事な相手を筆頭に周囲がより前向きになっていることが伝わってきているので、乙女座も無意識にそれに応えようと思うのかな。会っている人自体は既知のメンバーでも、そのかかわり方についてはおおいに新しいものが生み出せる流れがあります。ただ、もともとは仕事方面や今後の自分の成長に向けて集中したい時期でもあるため、自分にあまり時間が使えずモヤモヤすることも。気持ちはわかりますが、いま対人関係から得る学びは、きっとそれを凌駕するものですよ。
乙女座・男性の運勢
パートナーや親友など、自分の大事な人を含む人間関係の影響が日に日に濃くなる時期。いまの乙女座は自分を取り巻く多くの人との関係から改めて学び、新しい気づきを得る重要な時期にいます。ただ社会運も強く、特に自分を伸ばし今後の足掛かりを作ることにも熱心な時期ではあるので、思ったように自分の時間が使えずモヤモヤすることも多いかな。ただそれは一時で、次第に人とのかかわりに対し能動的になっていくでしょう。新しい出会いもあり、すでに知り合っている人たちとも新しい気持ちで向き合おうと思えるはずです。