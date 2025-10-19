蠍座・女性の運勢

調子が上がってくるのを実感するときです。おそらくここまで、蠍座は環境を変え、日常を大きく変え、そして自分自身を変えようという意識でいたでしょう。それは変わりありませんが、本格的に蠍座が変わっていく前に「まだこの問題はやり残していた」というものに気がついたのでしょう。それは自分の内側にある過去の不安感や傷で、それに対し改めて、ていねいに向き合うことこそが、いまの自分が求める“変化”に値すると感じたのでは。まだ向き合うこと自体には抵抗感を覚えるものの、蠍座は本格的に勇気を出す流れです。自分のペースで進んでいいので、いまこそやりましょう。ファイト蠍座！！

蠍座・男性の運勢

自分が真に向き合うべきはこれまでの自分自身である。その重要な気づきを得て、次第にそちらに本格シフトしていく重要な時期。そもそも新しい自分になっていくことに対して、蠍座は能動的でいたでしょう。そのために生活を変え、環境を変え…と動いてきたはずですが、それより先にやるべきことを見つけてしまった感じです。自分のなかに未解決の問題や不安感、傷を自覚したからかな。まだ現状は戸惑いもあるようですが、スイッチは入り始めています。本気になるまではもうすぐ。きっと蠍座はやりますよ！