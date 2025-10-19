家族との関係や自分の健康を含めた日常生活全般にいっそう深く向き合う必要を感じる時期。そもそも射手座は身近な対人関係に刺激をもらい、新しいことをしたい欲も強いはずです。が、自分が本当に求める変化のためにいますべきなのは「生活面の見直し」だと、ついに理解したのでしょう。特に直感が冴えるときなので、身体の求めに従い生活を整えていってみましょう。すぐに手ごたえが得られ、納得がいくはずです。ただそういう射手座の態度に対し、いろいろ外野で言う人はいるかもね。でも気にしないでください。本当に自分に必要なことは、自分自身にしかわからないものですから。

