週間占い・山羊座「そこから得る学びも多い時期です」
山羊座・女性の運勢
日々影響力を増してくる対人関係に刺激され、山羊座の意識も新しい方向に向かい始めそうなとき。現在は社会面も好調な山羊座。もっと新しいことに挑戦し、自分の考えを試したいという思いも強いでしょう。が、人とかかわりが密になるいまは自分自身の時間は作りにくいよう。最初はそれに対しモヤモヤしがちですが、だんだんに「いま自分が本気で向き合うべきは、人との関係のほうなのかも」と悟りだすでしょう。特にパートナーや親友など、大事な相手とはいっそう深く話したほうがいいのではないかな。新たな出会いも増えそうで、そこから得る学びも多い時期です。
山羊座・男性の運勢
活発な対人関係に刺激を受け、自分自身の意識も次第に変わっていく重要なとき。そもそもは社会面への関心が高く、やりたいこともいろいろあるときでしょう。が、実際にはその意欲に展開がついてこない場合も多いかも。対して人とのかかわりは日に日に広がりを見せ、日常のなかで影響力を強めてくるのでは。最初はそこにモヤモヤしても、いざしっかりかかわっていくと、そこで得られる気づきは想像以上に多いのでは。特にパートナーや親友の言葉にはしっかり耳を傾けるべきですね。出会いも豊富で、学ぶことも多いでしょう。