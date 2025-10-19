次々に回ってくる社会面での役目、役割に驚きつつも、改めてやる気がわいてくるタイミング。おそらくここまでの水瓶座は、自分の求めるもの、やりたいことに単独で向かう態勢を整えていたでしょう。が、モチベーション自体は高くてもいまは自由に動きづらく、その代わりに盛り上がるのが社会面での水瓶座への期待なのでは。最初はそれにやや面食らいつつも、いざまじめに取り組みだすと思わぬ手ごたえを感じ、「いま自分が集中すべきはこっちだったのか」と悟りそうです。以前はうまくいかなかったことも、いまなら違う結果が出せそうです。自分の考えやこだわりも存分に生かしてください。

