改めて自分を深く見つめなおし、心の奥に潜む問題や不安感、過去の傷と向き合おうと思えるとき。最近、魚座は大事な人との対話を通じて「自分のなかには未解決の何かがある」と気づいたのかも。もちろん不安もあるでしょうが、いまは勇気のほうが勝っています。また「自分や状況を変えたい」と思うなら、変えるべきは周囲や状況ではなく、何よりも自分自身だ。そう気づいたのも大きいでしょう。まずは「自分らしくいたい」と認めて。人から見てどう見えるかより、そのほうがずっと価値がありますから。マイペースで進めば大丈夫ですよ。

