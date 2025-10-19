指名打者のMVP論争でも話題になったレジェンド

ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）にブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズで打者として3本塁打、投手として10奪三振という離れ業を披露。偉大な指名打者のレジェンドも、その活躍を独特な表現で称えた。

大谷は投手として初回に3者連続三振を奪った直後、右翼最上段に先頭打者弾を運ぶと、4回には右翼場外に飛ばす飛距離469フィート（約142.9メートル）の特大弾。7回にもバックスクリーン左に運び、これまでの不振を払拭するような大暴れだった。投手としては6回0/3で100球を投げて2安打無失点。最速100.3マイル（約161.4キロ）で10奪三振、3四球で勝利投手となった。

この偉業に、かつてレッドソックス86年ぶりのワールドシリーズ優勝に大きく貢献するなど、通算541本塁打を記録したデビッド・オルティス氏が反応。自身のインスタグラムのストーリーズに大谷との2ショットの写真とともに「勝負してはいけない。オオタニは他の惑星から来ているからだ」と投稿した。

2005年に47本塁打148打点、2006年に54本塁打137打点をマークするも、指名打者という事情から現役時代にシーズンMVPに選ばれることがなかったオルティス氏。昨季の大谷のMVP選出前には「彼らは私がDHだから、常にMVPを（私に）与えないようにしてきたという問題があった」と発言していたこともあった。それから約1年後、DHではなく投打二刀流での大暴れには感服した様子だった。（Full-Count編集部）