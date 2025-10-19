◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節 湘南１―１京都（１９日・レモンＳ）

暫定４位で、勝てば２位に浮上する京都は敵地で、降格圏１９位に沈む湘南と対戦。１―１で引き分け、首位・鹿島とは勝ち点５差で３位となった。

前半２９分、ＭＦ武田からＤＦ福田からのパスが弱く、相手にカットされ、最後は湘南ＦＷ鈴木章に右足で先制を許した。

京都は３６分、ＤＦ須貝がペナルティーエリア内で倒され、ＰＫを獲得。だが、３８分にＦＷ原が正面を狙ったキックは相手ＧＫ真田に右手で防がれ、得点機を逃した。

すると前半アディショナルタイム１分、ペナルティーエリア外でＤＦ鈴木義がファウルで相手ＤＦ中野伸の突破を防ぎ、退場処分の判定を受け、１人少ない状況となった。

後半開始時には、京都はＭＦ佐藤とＭＦ中野瑠を投入。同１９分にはＭＦ奥川、ＦＷ長沢をピッチに送り込んだ。２６分にカウンターの好機を迎え、奥川のラストパスを受けた長沢が右足でシュートを狙ったが、ＧＫ真田の好守に阻まれた。１分後には、クロスからピンチを迎えたが、湘南ＭＦ池田の右足シュートをＧＫ太田が防いだ。

京都は３０分に５枚目の交代でＭＦ山田を投入し、打開を図った。４２分にはＦＫのこぼれ球を拾った中野瑠がミドルシュートを狙ったが、枠の上に外れた。４４分、長沢がゴール前で右足シュートも決められず。

０―１で迎えた後半アディショナルタイム１０分、京都は右サイド・山田の左足クロスを、ゴール前で須貝がヘッドで決め、土壇場で同点に追いついた。

勝ち点１を積み、６１とし、首位・鹿島と５差。残りは４試合となった。次節、２５日には鹿島をホームのサンガＳに迎える。

湘南は連敗を７で止めたが、５月１１日の東京Ｖ戦を最後に、これで１８戦勝ちなし。１７位・横浜ＦＭと勝ち点８差とＪ１残留が厳しくなっている。