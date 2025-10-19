◆自動車レース▼スーパーＧＴ第７戦「オートポリスＧＴ３時間レース」第１日（１８日、大分オートポリス＝１周４・６７４キロ）

ＧＴ５００クラスの決勝で、１００号車の「スタンレー・シビックタイプＲ―ＧＴ」（クニミツ）が１位に輝いた。今季７戦目にして、ホンダ勢にとって初優勝となった。

＊ ＊ ＊

２位は６４号車の「ＭｏｄｕｌｏシビックタイプＲ―ＧＴ」（ナカジマ）、３位は１６号車の「ＡＲＴＡ無限シビック・タイプＲ―ＧＴ」（ＡＲＴＡ）。予選で下位に沈んだシビック勢が表彰台を独占する驚きの結果となった。

序盤の大健闘でレースを盛り上げた「デロイト・トムスＧＲスープラ」、ランキング１位の「ａｕトムスＧＲスープラ」が無念のリタイアとなるなど、波乱続きとなった３時間のレース。今季序盤はトヨタ勢が躍進し、中盤以降は日産勢も奮闘した中、結果が残せなかったホンダのシビックが、７戦目でついに栄誉を手にした。

牧野任祐は「このタイミングですけど、やっと僕たちらしいレースができた。本当にうれしい」と安堵の表情を浮かべた。