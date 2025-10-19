◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）

牝馬３冠の最終戦は１８頭で争われ、２番人気のエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が快勝。ゴール前でエリカエクスプレス（武豊騎手）を差し切り、桜花賞との２冠に輝いた。勝ちタイムは１分５８秒３。

クイーンＣから連勝で桜花賞を制した後、オークスは９着。過去１０年で６頭が勝っているオークスからの直行で、見事に巻き返した。桜花賞との２冠は９８年ファレノプシス、０１年テイエムオーシャン、０７年ダイワスカーレットに続く４頭目。

クリストフ・ルメール騎手は、昨年のチェルヴィニアに続く連覇。１７年ディアドラ、１８年アーモンドアイに続く２度目の連覇となった。

５番人気のエリカエクスプレス（武豊騎手）が逃げ粘って２着。６番人気のパラディレーヌ（丹内祐次騎手）がメンバー最速の上がり３ハロン３４秒４の脚を繰り出して３着になった。２０１４年の秋華賞で首差２着のヌーヴォレコルトを母に持つセナスタイル（３番人気）は５着だった。

岩田康誠騎手（セナスタイル＝５着）「もっと腹を据えて乗れば良かった。もっと上位に来る力はあると思うんだけど、ちょっと内にこだわりすぎたかな」

西村淳也騎手（ビップデイジー＝６着）「内に入れたかったですが、入れられなかったですね。４コーナーの手応えは良かったですが、最後は脚が止まってしまいました」

酒井学騎手（クリノメイ＝７着）「最後まで気を抜かず走ってくれました。（勝った）チューリップ賞もこれくらいの馬場だったので、馬場状態も合ったと思います」

北村友一騎手（ルージュソリテール＝８着）「距離はギリギリかなと思っていました。右にもたれるところがあるので、ラチ沿いをロスなく走れたのは良かった。４コーナーは伸びそうな手応えがありましたが、伸びなかったのは、距離ともたれる面があるからかな」

団野大成騎手（インヴォーグ＝９着）「やりたいレースはできました。いいポジションを取れて、このメンバーを相手に良く頑張ってくれました」