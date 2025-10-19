【ラブクロム×ポケモン】ピカチュウ・ニンフィア・ブラッキーが輝くコレクション♡

ヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME®）」から、世界中で愛される「ポケモン」との特別なコラボアイテムが登場。ピカチュウ、ニンフィア、ブラッキーをモチーフに、それぞれの魅力を繊細なディテールと上質な機能に落とし込んだ限定デザインです。ヘアケアを“ときめきの時間”に変える、ラブクロムらしいプレミアムなコレクション。お気に入りのポケモンと一緒に、毎日をもっと輝かせてみませんか？♡

ピカチュウモデルで、軽やかにまとまる髪へ



ラブクロム ポケモン モデル K24GPツキ ゴールド

「ラブクロム ポケモン モデル K24GPツキ ゴールド〈ピカチュウ〉」は、電気を溜めこむピカチュウのエネルギッシュなイメージを反映したゴールドの輝きが印象的。

ハイグレードなK24GPシリーズで、静電気を最大70％以上カットし、髪のまとまりをサポートします。付属のポーチにはピカチュウのアートが描かれ、小物入れとしても使える遊び心あふれるデザイン。

15,025円（税込）で、自分へのご褒美にもぴったりです。

ニンフィアモデルで、優雅にうるおうツヤ髪へ



K24GPテツキ ローズゴールド〈ニンフィア〉

「K24GPテツキ ローズゴールド〈ニンフィア〉」は、リボンのような触角が愛らしいニンフィアの優しさを映すローズゴールド仕様。

なめらかな表面加工が髪をやさしく整え、上品なツヤをプラスします。ラブクロムの中でも最上級のやさしさを誇るシリーズで、静電気を吸着・拡散しながら、しなやかな指通りを叶えます。

ニンフィアのアート入りポーチ付きで、38,700円（税込）。持つたびに気分が上がる一本です♡

ブラッキーモデルで、凛と輝く美しさを



B3スカルプカッサ ディープブラック〈ブラッキー〉

夜の月光に輝くブラッキーをイメージした「B3スカルプカッサ ディープブラック〈ブラッキー〉」。

艶やかなブラックにゴールドのアクセントが映えるデザインで、プロ仕様の耐久性と機能性を兼ね備えています。

髪と頭皮を心地よくケアしながら、静電気を最大70％以上カット。ポケモンロゴ入りケース付きで、12,197円（税込）。スタイリッシュなケアアイテムとして男性にもおすすめです。

お気に入りのポケモンと過ごすケア時間



ラブクロム×ポケモンの限定シリーズは、ヘアケアを“特別なひととき”に変えてくれる存在。かわいさだけでなく、プロ仕様の機能性も兼ね備えた実力派コレクションです。

お気に入りのポケモンを選んで、毎日の髪時間を自分らしく彩ってみてくださいね。

髪と心に、ときめきをくれるコレクション♡



ラブクロムの「ポケモンモデル」は、上質なデザインと確かな機能が融合した特別なシリーズ。使うたびに感じるやさしい手触りと、ポケモンたちの世界観が、毎日のケアを楽しくしてくれます。

忙しい朝も、ゆったりとした夜も。お気に入りの一本と過ごす時間が、あなたの髪と心をやさしく整えてくれるはずです♪ぜひこの機会にチェックしてみてください。