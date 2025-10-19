【夫婦、小さなすれ違い…】寝るときは無音派？「何聞いてる？」【第42話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、寝るときのこだわりについての小さなすれ違いエピソード。
こちらのご夫婦。夫は枕元にスマホなどを置いて、なにか音を聞きながら寝たい派。かたや妻は、なにも聞かず無音で寝たい派。好みはいろいろですねえ。
ある日。夫はなにを聞いて寝ているのだろうと思った妻が、夫に「いつもなに聞いて寝てるの？」と問いかけると……。
夫「怪談」
夫が見せたスマホの画面には、ひと目見ただけで背筋の凍りそうなサムネイルが。再生すると無機質な女性の声が淡々と怪談を読み上げていくのです。どうも眠れない人向けに配信されているのだそう。音が漏れているわけではないのでこちらに迷惑がかからないけれど……聞いてしまうと、なんかヤダ？
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
