¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¡©¡×62ºÐ¸ÄÀÇÉ½÷Í¥à¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤êá2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¢¤é¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤»ÐËå¡×¡Ö£×¥Á¥³¤Á¤ã¤ó!?¡×¤ÎÀ¼
¤ª¤½¤í¤¤¤Îà¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±á
¡¡½÷Í¥¤ÎÊÒ¶Í¤Ï¤¤¤ê(62)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£NHK¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¼¸¤é¤ì¤ë!¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¤È¼ê¤ò°®¤ê¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¡¢¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤ÎÊÒ¶Í¤Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¥Á¥³¤Á¤ã¤ó?¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤¢¤é¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤»ÐËå¡×¡Ö£×¥Á¥³¤Á¤ã¤ó!?¡×¡Ö¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿È±·¿¤È¤ªÉþ¡¢Â·¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ï¤¤¤ê¤µ¤ó¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£