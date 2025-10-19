TUY

台風第24号(フンシェン)
2025年10月19日12時45分発表

【写真を見る】【台風情報】台風24号は行って戻っての不思議ルート…日本の南で逆戻りの位置を気象庁データで　今後の進路と勢力も詳しく　最大瞬間風速40メートルまで発達

■気象庁位置データ

19日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピン
中心位置    北緯14度40分 (14.7度)
東経120度35分 (120.6度)
進行方向、速さ    北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    北東側 440 km (240 NM)
南西側 280 km (150 NM)

20日00時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯16度55分 (16.9度)
東経118度25分 (118.4度)
進行方向、速さ    北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)

20日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯18度25分 (18.4度)
東経116度05分 (116.1度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)

■最大瞬間風速40メートルに

21日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯18度25分 (18.4度)
東経113度20分 (113.3度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 270 km (145 NM)

22日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度25分 (17.4度)
東経111度40分 (111.7度)
進行方向、速さ    西南西 ゆっくり
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

23日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯15度40分 (15.7度)
東経109度00分 (109.0度)
進行方向、速さ    西南西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    320 km (175 NM)

24日09時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    カンボジア
予報円の中心    北緯13度10分 (13.2度)
東経106度25分 (106.4度)
進行方向、速さ    南西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1008 hPa
予報円の半径    400 km (215 NM)
 