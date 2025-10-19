日本開催の米ツアー「TOTOジャパンクラシック」の出場権獲得35名が確定 菅楓華ら初出場は8人
＜富士通レディース 最終日◇19日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞今大会終了時点のメルセデス・ランキング（MR）により、3週後に行われる日本開催の米女子ツアー公式戦「TOTOジャパンクラシック」（11月6〜9日、滋賀県・瀬田GC北C）の出場権獲得選手35名が決まった。
【写真】一日署長を務めるシブコ
現在、MR1位の佐久間朱莉、同2位の神谷そら、同3位の河本結らが順当に当確。本来はMR35位までがその対象となるが、今季、米ツアーを主戦場にする国際ツアー登録選手の山下美夢有（MR6位）、岩井千怜（同12位）、竹田麗央（同18位）と、左手首の手術により特別保障制度が適用されている小祝さくら（同9位）の4人分の枠が繰り下がり、MR39位の青木瀬令奈まで出場権が付与される。なお獲得選手のうち、菅楓華（同4位）、荒木優奈（同10位）、入谷響（同22位）、ウー・チャイェン（台湾、同24位）、仲村果乃（同27位）、内田ことこ（同28位）、高野愛姫（同32位）、稲垣那奈子（同35位）の8人が初出場となる。また今後、欠場者が出た場合は、MR40位以下の選手に繰り下がっていく。同大会は現在行われている米国女子ツアーのアジアシリーズの1試合として組み込まれており、優勝者は同ツアーのメンバー入りが可能となり、2年間のシード権が与えられる。昨年は竹田が優勝。その権利を行使し、今季の米ツアー参戦を決めた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新版！ メルセデス・ランキング
富士通レディース 最終結果
日本オープンで打球事故 ギャラリーにボールが当たり救急搬送へ
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
畑岡奈紗が2位 米女子ツアーの結果
【写真】一日署長を務めるシブコ
現在、MR1位の佐久間朱莉、同2位の神谷そら、同3位の河本結らが順当に当確。本来はMR35位までがその対象となるが、今季、米ツアーを主戦場にする国際ツアー登録選手の山下美夢有（MR6位）、岩井千怜（同12位）、竹田麗央（同18位）と、左手首の手術により特別保障制度が適用されている小祝さくら（同9位）の4人分の枠が繰り下がり、MR39位の青木瀬令奈まで出場権が付与される。なお獲得選手のうち、菅楓華（同4位）、荒木優奈（同10位）、入谷響（同22位）、ウー・チャイェン（台湾、同24位）、仲村果乃（同27位）、内田ことこ（同28位）、高野愛姫（同32位）、稲垣那奈子（同35位）の8人が初出場となる。また今後、欠場者が出た場合は、MR40位以下の選手に繰り下がっていく。同大会は現在行われている米国女子ツアーのアジアシリーズの1試合として組み込まれており、優勝者は同ツアーのメンバー入りが可能となり、2年間のシード権が与えられる。昨年は竹田が優勝。その権利を行使し、今季の米ツアー参戦を決めた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新版！ メルセデス・ランキング
富士通レディース 最終結果
日本オープンで打球事故 ギャラリーにボールが当たり救急搬送へ
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
畑岡奈紗が2位 米女子ツアーの結果