【今週の運勢】10月20日（月）〜10月26日（日）の運勢第1位は蠍座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 10月20日（月）〜10月26日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★蠍座

運勢第1位！ 今週は「情熱を表現する」がテーマ。頭で考えるより、心がワクワクすることを優先してみましょう。創造的な活動や趣味、自己表現の場で、あなたの魅力が輝きます。恥ずかしがらずに、自分の世界観を外に出すことで、人とのつながりも自然に広がっていくでしょう。「楽しむこと」に罪悪感を持たないで！ そこから新しい流れが始まります。

第2位★魚座

運勢第2位！ 今週は「新しい自分を走らせる」がテーマ。迷いよりも、勢いが大事なときです。心の中のブレーキを外し、まず動いてみましょう。試しに運動がてらに自転車で遠くまで行くのも◎。身体が動くと、思考も軽やかにリスタートできます。

第3位★天秤座

運勢第3位！ 今週は「日常の質を整える」がテーマです。仕事や生活のルーティンを丁寧に見直すことで、心にも余裕が生まれそう。特に「後回しにしていた小さなこと」を片づけると、思っていた以上にスッキリしそう。無理にペースを上げるより、ひとつずつ丁寧にこなす姿勢がオススメです。

第4位★牡牛座

今週のテーマは「成熟した関係性の中で、自分の価値を再定義する」です。人間関係の中で、これまでの「安定」や「安心感」に少し変化の兆しが見えるかもしれません。相手に合わせすぎていた部分や、自分のペースを守れていなかった場面があれば、それを丁寧に調整していくとき。対話を通して美しいバランスを洗練させてみて。

第5位★山羊座

今週は「学びと発信で風通しをよくする」がテーマです。頭の中が活発に動き、言葉や情報の扱い方がカギとなってくる星模様です。身近な人とのコミュニケーションや、ちょっとした雑談の中に大切なヒントが隠れている暗示。SNSやメール、文章を書くなど、「伝える行為」に徹してみて。難しく考えすぎず「言葉で動く」ことを意識すると◎。

第6位★双子座

今週は「心の奥に眠る取引を見直す」がテーマ。あなたが無意識に誰かと交わしてきた「見えない契約」が今、更新のタイミングを迎えています。「与えすぎ」「頼りすぎ」「信じすぎ」など、人との関係性に偏りがないかチェックしてみて。

第7位★射手座

今週は「心の拠り所を整える」がテーマです。外に向かって走り続けてきた射手座のあなたに、いま必要なのは「安心して帰れる場所」をつくること。部屋の模様替えや家族との時間、心を落ち着かせるルーティンなど、内側を満たす行動が幸運を呼びます。ケアに重きをおくことで、自分が本当に大切にしたいものが見えてくるはず。

第8位★乙女座

今週は「人との距離感をチューニングする」ことにフォーカスを当てたいとき。誰かと深く関わるほど、自分の中の繊細な感情も浮かび上がるタイミング。無理に合わせたり、逆に突き放したりせず、「心地よいバランス」を探ることが大切です。

第9位★獅子座

今週のテーマは「影の中から生まれる美」です。表の顔よりも、心の奥に潜む「本当の自分」に光が当たる星模様。誰かのために装ってきたやさしさや笑顔を、一度そっと外してみて。そこにある本音こそ、あなたの本当の魅力。停滞していた雰囲気もガラッと変わりそうです。

第10位★蟹座

今週は「感情をアートに変える」がテーマ。あなたの中にある「感じる力」が、世界を動かす原動力になりそうです。悲しい、うれしい、切ない、どんな気持ちも、包み隠さず表現してみてください。その活動が人の心を動かし、あなた自身を癒やすことにもつながる暗示。

第11位★水瓶座

今週は「自分の価値を再確認する」がテーマです。誰かの基準や社会の評価ではなく、「自分が何を大切にしているか」「どんなことに喜びを感じるか」を見つめ直すタイミング。自分軸に沿った等身大の暮らしを築くことが運気アップのカギになります。

第12位★牡羊座

今週のテーマは「関係に、新しい風を通す」です。しばらく閉ざされていた窓を開けるように、人との関わり方を少し変えてみると、思いのほか気持ちが軽くなりそうです。無理に合わせたり、正しさを主張したりせず、「等身大の自分」でいることが今の星模様にピッタリですよ。

