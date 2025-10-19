元巨人の槙原寛己氏（62）が19日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」に出演。来年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について、本音を漏らした。

この日は「変化」をキーワードにさまざまな問題に斬り込んだ。槙原氏は野球界の変化について、おなじみの委員会メンバーからさまざまな質問を受けた。

竹田恒泰氏からは「WBCがネトフリ独占って…」との意見が。来年3月開催のWBCの日本での独占放送権を、米動画配信大手「Netflix」が前回の5倍に相当する150億円の巨費を投じて獲得。日本の地上波などで無料観戦することができなくなり、物議を醸した。

武田氏に「日本でNetflixを契約してる世帯って18％しかない。これどうですか？いいのか、悪いのか」と所感を問われ、槙原氏は「大打撃ですよ、私なんて」とぼやいた。

「WBCは第1回から5回までほとんど中継に携わらせてもらってるんで、ほぼ毎回アメリカへも行っていた。すごいものを見させてもらってきてて、（来年に向けて）今年も準備してた」と告白。だが、「こういう（放映権に関する）話が6月ぐらいにあって。もしかしたらそういうことになりますよ、って言われたから…」と槙原氏。自身の仕事が奪われる事態を吐露し、「その前まで僕は（Netflixで配信する韓国ドラマの）イカゲームだとか何だかんだ見てましたけど、もうやめましたもん」と恨み節で、笑わせた。

Netflixから解説の声掛けはないのかと聞かれると、「いや、僕らはテレビ局側との契約があるんで、多分出られない」と説明。「Netflixには多分、大会に1回目から出てたような若い人たちが呼ばれて、頑張るんでしょうから。まあ世代交代と言われれば、それまでなんでしょう」と苦笑いし、番組議長・黒木千晶アナは「切ない…」とつぶやいた。

元フジテレビの笠井信輔フリーアナウンサーは「申し訳ないけれども、NHKも民放もお金がそんなにないんですよ」と肩を落とした。槙原氏も「前回も皆で背伸びして買って、“良かったね〜、優勝まで行って”って言ってたんですよ。でも今回は背伸びどころじゃない。5回ぐらいジャンプしないとダメになった。ケタが違うんで…」と嘆いた。

竹中平蔵氏は「それが残念だけど現実ですよね。電波はオークションになってないけど、こっちは完全なオークションで高いところが買った。悔しいけれども受け入れるしかない現実」と語っていた。