¡¡ÇÐÍ¥¡¦¹áÀî¾ÈÇ·¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦»ÔÀîÃæ¼Ö¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÎ©ÀîÎ©Èô²ÎÉñ´ìÆÃÊÌ¸ø±é¡×¡Ê£²£³¡Á£²£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤Î³«ËëµÇ°¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¼Ö¤Ï¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÇÐÍ¥¶È¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÇòÈ±¤Þ¤¸¤ê¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È´Ý¥á¥¬¥Í»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¸ø±é²ñ¾ì¤«¤é¡¢²ñ¸«¾ì¤È¤Ê¤ë¶á¤¯¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤ÇÄ¹ÃË¤Î»ÔÀîÔ¥»Ò¡Ê£²£±¡Ë¤é½Ð±éÇÐÍ¥¤ÈÊâ¤¤¤Æ°ÜÆ°¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©Àî¤Ç¤Î£³Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¸ø±é¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÏ¢»â»Ò¡×¤È¡Ö¿·Àâ¡¡¾®·ªÈ½´±¡×¤¬¾å±é¡£Ãæ¼Ö¤Ï¡Ö°ìºòÇ¯¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÎÔ¥»Ò¤¬£²£±ºÐ¤ÈÀ®¿Í¤Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ä¤È¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¡£Ô¥»Ò¤Ï¡Ö³Ð¸ç¤È¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ä¤È¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£