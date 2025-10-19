つくれぽ1600件超え！ リピーター続出の「ぷるぷる牛乳プリン」を実際に試してみた

1600人が絶賛！「牛乳プリン」を実際に作ってみた

牛乳プリンは少ない材料で手軽に作れるのが魅力ですが、意外と固まり具合に悩むこともありますよね。そんなときに参考にしたいのが、クックパッドでつくれぽ1600件超えの人気レシピ。

「子どもたちも喜んで食べました」「何度も作ってます！」など、リピーターの声も多数寄せられています。

今回は、クックパッドニュース編集部が実際に作ってみました。

材料はたったの3つ！ よく混ぜて“とろぷる食感”に

1. 鍋に牛乳250ccと砂糖大さじ3を入れ、沸騰しないように注意しながら砂糖が溶けるまで温めます。





2. ゼラチンにお湯50cc（分量外）を加え、よく溶かします。





3. 1にゼラチンを加えてよく混ぜたら、残りの牛乳150ccを入れてさらに混ぜます。（冷たい牛乳を入れる入れることで、一気に温度が下がり、固まりやすくなります）





4. 3を容器に移し、粗熱が取れたら冷蔵庫でよく冷やして完成です！

さっそく食べてみました





スプーンで持ち上げると、ぷるんと揺れるやわらかさにびっくり。

最初は「ちゃんと固まってるかな……？」と少し不安でしたが、絶妙なゆるめプリンが完成しました。

ひと口食べると、やさしい甘さがふわっと広がり、牛乳のコクとまろやかさも感じられます。ここまでなめらかな牛乳プリンは初めてで、つい何度も食べたくなるおいしさでした。

今回は砂糖大さじ3で作りましたが、しっかり甘さを感じる仕上がりに。甘さ控えめが好きな方は、大さじ2〜2.5で調整するのもおすすめです。

牛乳の大量消費にも◎ アレンジも楽しめる「牛乳プリン」

牛乳をたっぷり使用するので、賞味期限が近いときにぴったり。フルーツやジャム、黒蜜などをトッピングして、自分好みのアレンジを楽しむのもおすすめです。

おうちで簡単スイーツを作りたいときに、ぜひ作ってみてくださいね。