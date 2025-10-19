『変態村』『地獄愛』のファブリス・ドゥ・ヴェルツ監督最新作、『マルドロール／腐敗』が11月28日（金）より公開。予告編が解禁された。

本作は、少女失踪事件の犯人を追う若き憲兵隊の主人公が、腐敗した警察組織の闇に直面し、心身に異常をきたしていく様を描くクライム・スリラー。ベルギーで実際に起きた少女拉致監禁・殺人事件をもとにしている。

予告編は、恐るべき事件の様相と主人公ポールの変容を切り取っている。結婚式を挙げたばかりで、輝かしい未来が待っているはずのポール。しかし、危険な小児性愛者を監視する秘密部隊“マルドロール”に任命され、事件を追う内に、運命の歯車が狂い始める。警察は機能不全に陥っており、被害者は次々と増えていく。一向に正義を果たすことができないポールはやがて……。

併せて解禁された場面写真には、ポールと事件についてのカットの他、『屋敷女』のベアトリス・ダルが演じるポールの母や、ヴェルツ監督作品常連のローラン・リュカ演じる上官の姿も切り取られている。

『マルドロール／腐敗』

11月28日(金)より新宿武蔵野館ほか全国順次公開

©FRAKAS PRODUCTIONS - THE JOKERS FILMS - ONE EYED - RTBF - FRANCE 2 - 2024