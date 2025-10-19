深まりゆく秋、日ごとに長くなる夜。この時期は、少しじっくりと人生について考えたくなるという人も多いだろう。そこでおすすめしたいのは、ストーリーに没頭できるヒューマンドラマ。特に「人がいなくなる」出来事を扱う映画には名作が多い。身近にいる人間がある日突然いなくなり、残されたものは必死に捜索する――。数ある名作のなかから、女優が主人公となる面白さ抜群の作品を紹介しよう。【稲森浩介/映画解説者】

「人が突然いなくなる」映画は名演の宝庫か…ひときわ光った女優たちといえば

女優・杉咲花を大きく変えた作品

〇「市子」（2023年）

最新作「ミーツ・ザ・ワールド」（10月24日全国公開）で婚活をする腐女子を演じている杉咲花。その演技には定評があるが、10月3日放送のNHK「あさイチ」で、「市子」は「演技の考え方が大きく変わった作品だった」と語っている。果たしてどんな内容なのか。

同棲している恋人・長谷川義則（若葉竜也）からプロポーズを受けた翌日、川辺市子（杉咲花）は忽然と姿を消す。義則は刑事から「彼女は戸籍上存在しない人間だ」と言われ、市子を捜しに知人たちを訪ね歩く。やがて彼女の壮絶な過去と、姿を消した本当の理由が明らかになる。

杉咲は「あさイチ」で、「脚本に共振したのにその人物になりきるのは不可能だと。血の通った本当に存在する人として考えるようになった」と語っている。その言葉どおり、公開当時に「脚本ではプロポーズされる箇所に『泣く』とあるだけですが、市子のような人が結婚を申し込まれた時、こんなにも嬉しくて痛みのある気持ちになるのかとイメージできました」と語っている。

憑依的とも言われたその演技は、「キャリア史上最高」と評されたのもうなずける。2011年から始まった「Cook Do」のCMで、豪快に食べる少女を覚えている人も多いだろう。あれから十数年、杉咲が到達した演技をぜひ観てほしい。

別れた恋人が行方不明…蒼井優の代表作

〇「彼女がその名を知らない鳥たち」（2017年）

8年前に別れた恋人・黒崎（竹野内豊）をいまだに忘れられない十和子（蒼井優）。不潔で下品な男・陣治（阿部サダヲ）と暮らしながら、妻子持ちの男・水島（松坂桃李）と関係を持つという生活を送っていた。ある日刑事が訪ねてきて、黒崎が行方不明だと告げられる。彼女は、陣治が黒崎の失踪に関わっているのではないかと疑う……。

公開当時の「共感度0、不快度100」というキャッチコピーどおり、十和子は怠惰で自己中心的、執拗なクレーマーでもある「クズな女」だ。蒼井はこれまでの清純なイメージを覆してこの役を演じ、大胆なシーンにも挑戦している。内面に渦巻く孤独、渇望、そして脆さを繊細に表現し、日本アカデミー賞・最優秀主演女優賞他、多くの賞を受賞した。

蒼井は舞台挨拶で、「代表作になると確信しています」「（十和子は）近くにいたら本当に嫌な女です。でも、こういう人いるなとも思う。その“いるな”という部分をどうにか手繰り寄せたくて必死でした」と語っている。

蒼井の核心をつかみ取る深い洞察力と、すべてを曝け出すかのような渾身の演技があったからこそ、本作は心に深く刻まれる傑作になった。

「最も美しい横領犯」宮沢りえの逃走シーン

〇「紙の月」（2014年）

角田光代の同名小説を吉田大八監督が映画化。主演の宮沢りえは、その年の映画賞を総なめにする圧巻の演技を見せ、本作を代表作の一つとした。

バブル経済が崩壊した1994年。夫との平凡な生活に空虚さを感じていた主婦・梅澤梨花（宮沢りえ）は、銀行の契約社員だ。ある日、年下の大学生・光太（池松壮亮）と出会い、彼との逢瀬を重ねるために顧客の預金に手をつけてしまう。やがて後戻りできない巨額の横領へと突き進む。

宮沢が女優として本格的な道を歩むきっかけとなった作品を一つ挙げるとすれば、「たそがれ清兵衛」（2002年）だろう。海坂藩に務める清兵衛（真田広之）が討ち手となり、その身支度を幼なじみの朋江（宮沢）が手伝うシーンがある。その姿がたおやかであり、挙措の美しさが際立っていて、「うまいなあ」と唸ったことを覚えている。

その後「父と暮らせば」（2004年）、「トニー滝谷」（2005年）などの秀作に出演し、着実に評価を高めていった。しばらく舞台活動に注力していたが、7年ぶりの主演映画に本作を選ぶ。そして東京国際映画祭・最優秀女優賞などを受賞し、「本格派女優」の評価を勝ち得たのだ。

終盤、追い詰められた梨花が銀行の窓をぶち破って逃走し、その後行方がわからなくなる場面がある。制服のまま疾走する姿は爽快感さえあり、梨花がつぶやく「偽物なんだから壊れてもいい、私自由なんだな」という言葉がいつまでも残る。

宮沢りえという女優の凄みを再認識させられる、必見の作品と言えるだろう。

父を探す娘がたどり着いた衝撃の事実

〇「さがす」（2022年）

先の読めない衝撃的な展開で、国内外から高い評価を受けた片山慎三監督の作品。「天才子役」と言われていた伊東蒼が娘役を演じた。

中学生の楓（伊東蒼）は、父の智（佐藤二朗）と大阪の西成で暮らしている。ある日、智は「指名手配中の連続殺人犯を見た。捕まえたら300万円もらえる」と楓に告げ、忽然と姿を消してしまう。楓は父の行方をさがすうちに、父の名前を使って日雇い現場で働く青年（清水尋也）と出会う。そして思いもよらない事実に直面していく。

佐藤二朗が、得体の知れない不気味さと悲哀を纏った父親像を怪演するとともに、伊東は不安と孤独に苛まれながらも、その健気さと芯の強さを見事に体現した。

2005年生まれの伊東は、6歳でデビュー。映画「湯を沸かすほどの熱い愛」（2016年）で高い演技力を示し、数々の新人賞を受賞。本作の演技でも、若き才能を改めて証明した。共演の佐藤は舞台挨拶で「16歳であの芝居の感性と技術は怪物」と手放しで絶賛している。

ところで今注目の森田望智が、本作で自殺志願の女を演じている。「カメレオン女優」の呼び名のどおり、言われなければ森田とわからない巧さだ。こちらもぜひ注目してほしい。

原作にはない「婚約者」…失踪の理由は

〇「世界の中心で、愛をさけぶ」（2014年）

片山恭一の原作は、柴咲コウの書評がきっかけにベストセラーに。映画化で人気はさらに加速して「セカチュー」の言葉とともに社会現象となった。

松本朔太郎（大沢たかお）と婚約している律子（柴咲コウ）は、ある日古いカセットテープを見つけた後、突然失踪する。朔太郎は律子が自分の故郷・高松にいることを知る。そのテープには、17年前の朔太郎（森山未來）と白血病で亡くなった恋人・亜紀（長澤まさみ）の声が録音されていた。

本作の前年に「ロボコン」で映画初主演を果たした長澤まさみは、頭髪をすべて剃り、迫真に満ちた演技でその年の映画界最大の話題となった。今では綾瀬はるかと並び、日本を代表する女優となったことに異論はないだろう。

ここでは、原作との違いを比較してみよう。映画版の最大の成功は、原作の設定とは違う律子を登場させたことだ。ラストで律子の失踪や足を引きずっている理由がわかると同時に、物語が鮮やかに円環し、深い感慨が訪れる。

細かく書けないが、この構成は公開当時「あまりにも偶然すぎる」という声もあった。しかし、いま見直してみると律子は単なる婚約者ではなく、朔太郎が亜紀との過去に区切りをつけ、前向きに生きるための救済者として描かれていることがわかる。

この見事な脚本には、「花束みたいな恋をした」（2021年）や「怪物」（2023年）で近年さらに評価が上がった、坂元裕二が参加している。深く納得してしまった。

