安仁屋宗八は1944年8月17日、沖縄県那覇市で生まれた。11人兄弟の8番目。戦時中は大分に疎開し、戦後すぐ沖縄に戻った。

兄の影響で野球を始め、中学で野球部に入った。

「月に1〜2回、巨人戦のテレビ放送があった。2軒隣りの家にテレビがあってそこで見せてもらった」

安仁屋が振り返る。プロ野球は沖縄の少年には遠い別世界に感じられた。

沖縄高校（現・沖縄尚学）1年の秋季大会、思いがけず登板の機会が巡ってきた。先輩投手が18球続けてボールを投げた。監督は、打撃練習でコントロールのいい安仁屋をマウンドに送った。すると見事に抑え、連戦連勝、優勝を飾った。

「最初からコントロールは良かった。同級生と二人で毎日20キロは走らされた。1日500球投げたこともある。200球、300球の投げ込みは当たり前。投げ方が良ければ大丈夫。肘も肩も一度も壊したことがない」

高3の夏まで、県内ではほとんど負けなかった。2年夏の決勝だけ、前日の打撃練習で指に死球を受けたケガのために負けた。

62年夏、県で優勝し、南九州大会に進んだ。前日、一昼夜かけ、船で宮崎に入った。安仁屋ら沖縄の球児たちは無邪気で元気だった。

「宿舎の前の川にボートがあった。それで2人ずつ乗って海の方にこぎ出した」

ところが帰りは引き潮で、全然進まなくなった。

「焦りましたよ。みんな必死にこいで手がマメだらけ。私はこぐなと言われて、ボートを降りて懸命に押して帰りました」

決戦前夜にボート遊び。

「沖縄勢が本土の高校に勝ったのは見たことなかったし、自分たちも勝てると思っていなかったからねえ」

安仁屋がのんきに振り返る。それが沖縄の気風、県民性なのだろうか。

翌日、安仁屋の好投もあり、沖縄高校が勝った。沖縄代表が実力で2次予選を勝ち抜き、甲子園出場を果たすのは40年ぶりの快挙と驚かれた。朝日新聞は《祖国復帰まず野球で》の見出しで、次のように伝えた。

〈宮崎大淀高校と栄冠を争った二十九日、那覇の大通りは車も人通りもほとんど止った。島内二つの民間放送が高い電話料を払って国際電話で中継した放送にかじりついたのだ。ラジオ屋の店先はどこも黒山の人だかり。勝利のサイレンを聞いた一瞬、だれも声を出さなかったが、やがて“勝った”“勝った”の声が各所でわき上がり、手をとり合って喜ぶ騒ぎになった〉

「責任は重い」

甲子園では広陵に4対6で惜敗。安仁屋の投球は注目を集めた。卒業後、兄に誘われノンプロの琉球煙草に入った。大分鉄道管理局の補強選手として都市対抗に出場。敗れたが、強豪・日本生命を相手に好投し、プロの目に留まった。

「大分の捕手の人が『スリークォーターだからシュートが有効じゃないか』と教えてくれたんです」

覚えたてのシュートが打者たちのバットを次々に折った。当時はドラフト制度のない自由競争。先を越されてはまずいと、パスポートを持っていた広島のスカウトがいち早く沖縄に渡り、熱心に安仁屋親子を説得した。高校卒業1年目、安仁屋19歳の秋だった。

“沖縄からのプロ1号”とあって安仁屋はファンの期待を浴びた。新聞の取材にこう語っている。

「ボクがプロ野球で伸びれば、後輩もやりやすいし、ボクが失敗すると後輩にまで影響する。ボクは試験台みたいで責任は重い」

安仁屋のプロ入りは彼一人だけの挑戦ではなかった。

身長176センチ、体重56キロ、ガリガリの体を見て白石勝巳監督は、「本当に野球やっとったんか」と首をかしげた。安仁屋は自信を失う。

「ブルペンで並んで投げると、先輩はえらく球が速い。なのにまだ一勝もしていないと聞いて、自分にはとても無理だと思った」

沖縄訛りもあり、最初は誰とも話ができなかった。そんな安仁屋を案じ、松田恒次球団社長が特例で1カ月、父親が合宿所で暮らすことを許してくれた。プロ入り後の豪快伝説を知る者にとっては意外な話。だが、それほど本土の暮らしと沖縄の間に距離があったのだ。

デビューは早かった。64年6月14日の巨人戦で安仁屋はプロ入り初勝利を挙げた。4安打完投。王は1安打、長嶋は無安打に抑えた。

「ON（王、長嶋）から見逃し三振を取りたい、それが夢でした。なかなか取れなかった。三振だと思っても“長嶋ボール”“王ボール”があって、主審がストライクと言ってくれない（苦笑）」

巨人キラーとして

ところがそれは安仁屋の勘違いだった。後になってファンに教えられた。初勝利の時、長嶋から三振を奪っているのだ。

3年目の66年7月31日には巨人相手に9回2死まで無安打無得点。あと一人の場面で黒江透修に三遊間を抜かれたものの堂々の1安打完封。ただ、翌日の大見出しは《常勝堀内ついに土つく》だった。巨人の新人投手・堀内恒夫が開幕から無敗の13連勝で、話題をさらっていた。その堀内の前に立ちはだかったのが、通算119勝のうち、34勝を巨人から挙げた“巨人キラー”安仁屋だった。

小林信也（こばやしのぶや）

スポーツライター。1956年新潟県長岡市生まれ。高校まで野球部で投手。慶應大学法学部卒。大学ではフリスビーに熱中し、日本代表として世界選手権出場。ディスクゴルフ日本選手権優勝。「ナンバー」編集部などを経て独立。『高校野球が危ない！』『長嶋茂雄 永遠伝説』『武術に学ぶスポーツ進化論』など著書多数。

「週刊新潮」2025年10月16日号 掲載