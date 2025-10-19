冬の代名詞「ラミー」が超濃厚テリーヌに！ラムレーズンが２倍にパワーアップした″通販限定″の贅沢スイーツ食べてみた。《編集部レポ》

冬の代名詞、ロッテの「ラミー」。ラムレーズンがたっぷり入った洋酒チョコレートで、毎年秋ごろから期間限定で登場します。販売期間中にまとめ買いする、なんという熱狂的なファンも多い商品です。

そんな「ラミー」に、オンラインショップ限定で販売されている「チョコテリーヌ」があるのを知っていますか？

「ラミープレミアムテリーヌ」は、濃厚なショコラテリーヌにラミーで使用しているラムレーズンを練りこんでいます。

今年はラミー登場60周年ということでさらにパワーアップ。パッケージはもちろん、昨年比で価格はそのまま約10％増量し、ラムレーズンの量が2倍にリニューアルしました。

今回は実際に食べていきます。

ラムレーズン好き悶絶...

まず断面を見てびっくり！ レーズンの量が今年と去年では明らかに違います......。

食べてまたびっくり。どこから食べても口の中にたっぷりとレーズンを感じます。みずみずしい果実感とふわっと香るラム酒が高級感を感じさせてくれます。

なめらかで濃厚なチョコレート生地が口にまったり広がり、じゅんわりとしたレーズンが見事に調和しています。なんだか背徳感がありながらも贅沢な気分に浸れます。

この味、ラミー好きにはたまりません......！ いつものラミーをさらに極上スイーツに昇華させたような、夢のような商品です。

そして記者が惹かれたのは、ラミーテリーヌの多彩な食べ方のバリエーション。

冷凍で届くので、そのまま凍った状態で食べてもよし、冷蔵庫内で解凍してももちろんOK。さらには冷凍のまま焼いても◎。

トッピングにアイスを添えても 楽しめます。アレンジのアイデアを考えるのも楽しそうです。

華やかなパッケージもテンションが上がります！ 大切な人へのギフトにも、自分へのとっておきのご褒美としてもぴったりです。

ロッテのアイスとのセット販売もあります。この冬の贅沢スイーツ時間が捗りそうです。

テリーヌは、1年中購入可能なので季節を問わず楽しむことができますよ。

価格は3240円（送料とクール手数料が別途発生します）。

気になる人はチェックしてみて。