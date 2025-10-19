2025年10月17日、韓国・ニュース1によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の支持率が就任以来、最低となる54％を記録した。

韓国ギャラップが今月14〜16日、全国の満18歳以上の国民1001人を対象に実施した李大統領の職務評価調査の結果によると、肯定的に評価した人は回答者の54％で、前週より1．0ポイント下落した。否定的に評価した人は35％、保留とした人は10％だった。否定的な評価は就任後、最高値だった。

否定的な評価の理由は外交（18％)、親中政策・中国人のビザ免除（8％)、経済・民生（7％)、独裁・独断（7％)、政治報復（6％)、全般的によくない（5％)、過度な福祉・民生支援金（5％)、不動産政策・融資規制（5％）などとなっている。

先月29日から始まった中国人のビザ免除、最近話題となっているカンボジアでの韓国人拉致・監禁事件、住宅市場安定化対策などが否定的な影響を与えたと分析される。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「54％でも高すぎる」「せいぜい39％くらいじゃないのか」「24％程度でしょ」「中国人を対象に調査したのか？」「国民の安全も守れない大統領」「物価は高すぎるし不動産価格はちっとも下がらない」「アンケート調査の結果に対する信頼度についてもアンケート調査してみようよ」など、冷ややかな声が殺到している。（翻訳・編集/麻江）