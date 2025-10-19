女優・菊池桃子（57）が、18日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。突然のカミングアウトで、共演者を驚かせた。

この日の番組は「1968、69年生まれの同世代女子会」として、菊池のほかに、キャスター・有働由美子（56）、元宝塚歌劇団月組トップスター・紫吹淳（56）、タレント・かとうれいこ（56）、女優・横山めぐみ（56）がトークで盛り上がった。

菊池は、法政大学の大学院で40歳から学び直し、現在は客員教授を務めるほど。また、昨年デビュー40周年を迎え、音楽活動を本格的に再開するなど、自分の時間を満喫している。

長男は29歳。「来年、30歳じゃないですか。もう誰もお母さんの手は必要じゃないみたいなんで」と子育てに一段落したことが理由と説明した。

そんな菊池に対して、有働は「どこかで非行に走りたくなったりしなかったですか？」と思わず質問。

「いや…」と返答に困った菊池は「皆さんに気づかれていないのは、多分私、皆さんが思っている以上に“面白い”と思うんですよ」とカミングアウトすると、紫吹と有働は「自分でそんなん言う？」と大笑いした。

「相当、面白い」と菊池が言うだけに、有働は「どういうところ？」と興味津々。菊池は「家にいると、みんなをからかいたくなる。娘にも主人にも、みんなにやりますね」と24歳の長女や、9歳年上で元経済産業省の官僚だった夫・新原浩朗さんにもちょっかいを出し、「やめてよ、今忙しいんだから」とクレームを付けられることもあるようだ。

ただ「言われると余計に“うえ〜い”と（ちょっかいをかけたくなる）」と明かし、有働も「そんなタイプには全然見えない」と驚いていた。