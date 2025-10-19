6人組女性アイドルグループ「Toi Toi Toi」の谷屋杏香が、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。個性あふれるメンバーたちとの関係、そして「イヤモニを作る」という1年後の目標。谷屋が語るその未来には、夢と覚悟が詰まっていた。（「推し面」取材班）

「Toi Toi Toiって、アベンジャーズみたいだなって思うんです」

そう話す理由は、メンバーそれぞれの個性が見事に調和しているからだ。ダンス、歌、MC、表情。誰かが何かを振られれば、自然と誰かが受け止める。ライブでもイベントでも、不思議と噛み合ってしまうのがこのグループの面白さであり、強みだという。

「みんな何を振られても対応できるし、あと、全員可愛いんですよ」

自分も含めて？と問い返すと、「はい！ウフフ」と、顔をくしゃっとさせて笑った。

なかでも印象深い存在として名前を挙げたのが、オーディション時に同じ“敗者復活戦”から合格した星野ティナだった。

「最初は“壁がある”“本音が見えない”って言われてたけど、仲良くなるほどに、人懐っこさとか、人の魅力を引き出す力が見えてきて。チワワみたいなんですよ。警戒心は強いけど、本当は人が大好きで、すごく愛情深い子なんです」

メンバーの素顔を知るほどに、グループへの愛情は深まっていく。そして今、6人の間にはひとつの共通した夢が生まれている。

「イヤモニ（インイヤーモニター）に憧れてます」

現在の主戦場は対バンライブ。ステージ上ではスピーカーから流れる音を頼りに歌うスタイルだが、会場規模が大きくなればなるほど、イヤモニの必要性は増してくる。谷屋は1年後には「6人分のイヤモニをつくりたい」と表現した。

プロフェッショナルの証とも言えるイヤモニ。その存在は、6人にとって“目指すステージ”の象徴でもある。

「メインステージに、当たり前に立てるグループになっていたい」

6人が描く未来の景色へ一歩ずつ、一歩ずつ。その先には、イヤモニが似合うグループになったToi Toi Toiの姿が、きっとある。