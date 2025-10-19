AKB48研究生・伊藤百花、ピンク浴衣姿のデートショット 1stフォトブック先行カット第2弾解禁
【モデルプレス＝2025/10/19】AKB48の19期研究生・伊藤百花が12月11日に発売する 1stフォトブック（※タイトル未定／光文社）より、先行カット第2弾が解禁された。
【写真】可愛すぎるAKB研究生、ミニ丈姿で笑顔全開
先行カット第2弾は、鎌倉の商店街で撮影した浴衣デートショット。同カットについて伊藤は「私がピンク好きなので、スタイリストさんに淡いピンクの浴衣を用意していただきました。鎌倉の商店街の雰囲気にとても合っていて、すごく可愛かったです。商店街では、ソフトクリームを食べたり、お土産屋さんに入ったり、ロケを忘れて楽しんじゃいました。私と浴衣デートをしている気分を味わっていただけたらうれしいです」とコメントを寄せた。
本作は、グラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は鎌倉ひとり旅、読み物編は好きなものとヒストリー、Q&Aの3部構成。12月6日に22歳になる彼女の圧倒的美少女感と大人っぽさ、そしていともものすべてが詰まったフォトブックになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】可愛すぎるAKB研究生、ミニ丈姿で笑顔全開
◆伊藤百花、ピンク浴衣で鎌倉散歩
先行カット第2弾は、鎌倉の商店街で撮影した浴衣デートショット。同カットについて伊藤は「私がピンク好きなので、スタイリストさんに淡いピンクの浴衣を用意していただきました。鎌倉の商店街の雰囲気にとても合っていて、すごく可愛かったです。商店街では、ソフトクリームを食べたり、お土産屋さんに入ったり、ロケを忘れて楽しんじゃいました。私と浴衣デートをしている気分を味わっていただけたらうれしいです」とコメントを寄せた。
◆伊藤百花、1stフォトブック発売
本作は、グラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は鎌倉ひとり旅、読み物編は好きなものとヒストリー、Q&Aの3部構成。12月6日に22歳になる彼女の圧倒的美少女感と大人っぽさ、そしていともものすべてが詰まったフォトブックになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】